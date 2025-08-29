Versengenek a bankok az ügyfelekért, elképesztő kedvezmények az Otthon Start programnhoz

Az egyik bank már most kedvezményeket jelentett be: 100 ezer forintos utalványt, plusz kedvezményes számlavezetést a fix 3 százalékos hitelt felvevőknek – tudatta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, aki pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy egy friss közjegyzői rendelet szerint az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár: a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz 20 millió forintos hitelnél ez 21 ezer forint, 50 millió forintos hitel esetén ez 28 500 forint.
Mindez 50–70 ezer forintos megtakarítást jelent.
Panyi Miklós ugyanakkor jelezte: abban bíznak, hogy a bankok ezt a költséget átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól.
Az államtitkár hangsúlyozta:
szeptember elején további számos fontos bejelentésre számítunk.
Panyi Miklós emlékeztetett, már csak 3 nap és indul az új otthonteremtési támogatás, az Otthon Start program.