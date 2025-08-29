Hírlevél

Otthon Start Program

Versengenek a bankok az ügyfelekért, elképesztő kedvezmények az Otthon Start programnhoz

A bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért – írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, aki újabb kedvezményes lehetőségekről számolt be az Otthon Start program kapcsán.
Az egyik bank már most kedvezményeket jelentett be: 100 ezer forintos utalványt, plusz kedvezményes számlavezetést a fix 3 százalékos hitelt felvevőknek – tudatta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, aki pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy egy friss közjegyzői rendelet szerint az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár: a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz  20 millió forintos hitelnél ez 21 ezer forint, 50 millió forintos hitel esetén ez 28 500 forint.

Budapest, 2025. augusztus 6. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 6-án. MTI/Máthé Zoltán
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormányinfón, 2025. augusztus 6-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Mindez 50–70 ezer forintos megtakarítást jelent.

Panyi Miklós ugyanakkor jelezte: abban bíznak, hogy a bankok ezt a költséget átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól.

Bombahíreket jelentett be a fix kamatozású lakáshitelről a Miniszterelnökség államtitkára

Az államtitkár hangsúlyozta:

szeptember elején további számos fontos bejelentésre számítunk.

Panyi Miklós emlékeztetett, már csak 3 nap és indul az új otthonteremtési támogatás, az Otthon Start program.

 

 

