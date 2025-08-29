Versengenek a bankok az ügyfelekért, elképesztő kedvezmények az Otthon Start programnhoz

Az egyik bank már most kedvezményeket jelentett be: 100 ezer forintos utalványt, plusz kedvezményes számlavezetést a fix 3 százalékos hitelt felvevőknek – tudatta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, aki pénteken a közösségi oldalán jelentette be, hogy egy friss közjegyzői rendelet szerint az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár: a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz 20 millió forintos hitelnél ez 21 ezer forint, 50 millió forintos hitel esetén ez 28 500 forint.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormányinfón, 2025. augusztus 6-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Mindez 50–70 ezer forintos megtakarítást jelent.

Panyi Miklós ugyanakkor jelezte: abban bíznak, hogy a bankok ezt a költséget átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól.