A súlyos viharkárok helyreállítva, zavartalanul kezdődhet a tanév

Még július elején rndkívüli erejű vihar csapott le Magyarországra. A viharkárok nagysága meghaladta a kilencmilliárd forintot, csak az oktatási intézményeket 620 millió forintos veszteség érte. Mostanra helyreállították az utolsó károkat is.
Augusztus közepén járunk, de sokan élénken emlékeznek a július 7-én lecsapott nagy erejű viharra, amely komoly károkat okozott Magyarország jelentős részén. Az égiháború a középületeket sem kímélte, köztük iskolákban is károkat okozott. A viharkárok felmérése mostanra befejeződött, szeptember elején a dikákok a megszokott környezetükbe térhetnek vissza.

viharkárok
A július eleji viharkárok nagysága meghaladta a 7,5 milliárd forintot (A kép illusztráció, fotó: Shutterstock)

Magyarország Kormánya csütörtök reggel a közösségi oldalán nyugtatta meg az ország lakosságát. Azt írták: annak ellenére, hogy a július eleji vihar

 több száz iskolaépületet rongált meg, a zavartalan tanévkezdést nem tudta elsodorni.

 A kormány összegzése szerint összesen 430 iskolaépület sérült meg, az anyagi kár elérte a 620 millió forintot.

Rég voltak itthon ilyen súlyos viharkárok

A vihart követő első három napon a Mabisz-tagbiztosítókhoz érkezett kárbejelentések alapján 45 734 lakásban 7526 milliárd forint kár keletkezett.  A lakásokban a vihar átlagosan 165 ezer forintnyi kárt okozhatott. A vállalatok, intézmények, önkormányzatok 1700 káreseményt jelentettek be, összesen 1,941 milliárd forint értékben jelentkeztek náluk viharkárok miatt – közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz).

 

