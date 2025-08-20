Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Vitályos Eszter

Vitályos Eszter: az egység, a rend és a felelősség tartotta meg Magyarországot

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus 20. nemcsak az államalapítás ünnepe, hanem a magyar nemzeti összetartozás szimbóluma is - hangsúlyozta a kormányszóvivő a Nagymaroson elmondott ünnepi beszédében. Vitályos Eszter szerint Szent István öröksége ma is arra tanít, hogy szabadság csak rend, közösségi felelősség és erkölcsi kötelességvállalás mellett létezhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vitályos Eszteraugusztus 20nemzeti ünnep

Vitályos Eszter kormányszóvivő Nagymaroson, az augusztus 20-i városi ünnepségen, arról beszélt, hogy az államalapítás ünnepe nem csupán történelmi emléknap, hanem a magyar nemzeti összetartozás legfontosabb jelképe is - írja a Magyar Nemzet.

Vitályos Eszter szerint sugusztus 20 a magyar nemzeti összetartozás ünnepe.
Vitályos Eszter kormányszóvívő, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen. Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztőség

Vitályos Eszter:  Augusztus 20-nak az egység érzése a legerősebb élménye

A kormányszóvivő úgy fogalmazott:

Talán a legerősebb élménye augusztus 20-nak az egység élménye, amely megtartott bennünket a múlt viharai között, és jövőt ad gyermekeinknek is.”

A térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte, hogy Szent István nemcsak rendet és törvényt adott a magyar népnek, hanem igazságot is, amikor gondoskodott a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról. 

Az irgalom is törvényerőre emelkedett”

- hangsúlyozta Vitályos, aki szerint az első királyunk által teremtett keresztény állami alapok ma is szilárd sziklát jelentenek Magyarország számára.

A kormányszóvivő arra is kitért, hogy szabadság csak a rend és a közös felelősség talaján virágozhat, ezért:

Nincs más dolgunk, mint őrizni ezt a rendet, családunk, közösségeink, nemzetünk rendjét, így őrizni a békénket.” 

Kiemelte, hogy hagyományosan augusztus 20-án avatják fel a Magyar Honvédség új tisztjeit is: a fiatal katonák pedig a XXI. század emberének modern világában is egy ősi erkölcsi parancsot követnek. 

Az élet kötelesség”

- idézte az eskü lényegét a képviselő, példaként állítva a haza szolgálatát akár életük árán teljesítő magyar tiszteket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!