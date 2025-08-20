Vitályos Eszter: az egység, a rend és a felelősség tartotta meg Magyarországot

Vitályos Eszter kormányszóvivő Nagymaroson, az augusztus 20-i városi ünnepségen, arról beszélt, hogy az államalapítás ünnepe nem csupán történelmi emléknap, hanem a magyar nemzeti összetartozás legfontosabb jelképe is - írja a Magyar Nemzet.
A kormányszóvivő úgy fogalmazott:
Talán a legerősebb élménye augusztus 20-nak az egység élménye, amely megtartott bennünket a múlt viharai között, és jövőt ad gyermekeinknek is.”
A térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte, hogy Szent István nemcsak rendet és törvényt adott a magyar népnek, hanem igazságot is, amikor gondoskodott a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról.
Az irgalom is törvényerőre emelkedett”
- hangsúlyozta Vitályos, aki szerint az első királyunk által teremtett keresztény állami alapok ma is szilárd sziklát jelentenek Magyarország számára.
A kormányszóvivő arra is kitért, hogy szabadság csak a rend és a közös felelősség talaján virágozhat, ezért:
Nincs más dolgunk, mint őrizni ezt a rendet, családunk, közösségeink, nemzetünk rendjét, így őrizni a békénket.”
Kiemelte, hogy hagyományosan augusztus 20-án avatják fel a Magyar Honvédség új tisztjeit is: a fiatal katonák pedig a XXI. század emberének modern világában is egy ősi erkölcsi parancsot követnek.
Az élet kötelesség”
- idézte az eskü lényegét a képviselő, példaként állítva a haza szolgálatát akár életük árán teljesítő magyar tiszteket.