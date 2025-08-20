Vitályos Eszter: az egység, a rend és a felelősség tartotta meg Magyarországot

Vitályos Eszter kormányszóvivő Nagymaroson, az augusztus 20-i városi ünnepségen, arról beszélt, hogy az államalapítás ünnepe nem csupán történelmi emléknap, hanem a magyar nemzeti összetartozás legfontosabb jelképe is - írja a Magyar Nemzet.

Vitályos Eszter kormányszóvívő, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen. Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztőség

Vitályos Eszter: Augusztus 20-nak az egység érzése a legerősebb élménye

A kormányszóvivő úgy fogalmazott:

Talán a legerősebb élménye augusztus 20-nak az egység élménye, amely megtartott bennünket a múlt viharai között, és jövőt ad gyermekeinknek is.”

A térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte, hogy Szent István nemcsak rendet és törvényt adott a magyar népnek, hanem igazságot is, amikor gondoskodott a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról.

Az irgalom is törvényerőre emelkedett”

- hangsúlyozta Vitályos, aki szerint az első királyunk által teremtett keresztény állami alapok ma is szilárd sziklát jelentenek Magyarország számára.

A kormányszóvivő arra is kitért, hogy szabadság csak a rend és a közös felelősség talaján virágozhat, ezért:

Nincs más dolgunk, mint őrizni ezt a rendet, családunk, közösségeink, nemzetünk rendjét, így őrizni a békénket.”

Kiemelte, hogy hagyományosan augusztus 20-án avatják fel a Magyar Honvédség új tisztjeit is: a fiatal katonák pedig a XXI. század emberének modern világában is egy ősi erkölcsi parancsot követnek.

Az élet kötelesség”

- idézte az eskü lényegét a képviselő, példaként állítva a haza szolgálatát akár életük árán teljesítő magyar tiszteket.