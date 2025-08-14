Hírlevél

Rendkívüli

Kínzó fájdalommal és horrorisztikus kiütéssel támad – itt az új világjárvány?

Ukrajna

Washington lerántotta a leplet Zelenszkijről: embertelen dolgokat művel az ukrán kormány

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Súlyos megállapításokat tesz Ukrajnáról az Egyesült Államok külügyminisztériumának napokban közzétett emberi jogi jelentése, amely a 2024-es évről szól. A jelentésben külön kitérnek a Volodimir Zelenszkij vezette kijevi kormány által elkövetett kegyetlenkedésekre és emberi jogsértésekre. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán értékelte a washingtoni jelentést.
Ukrajnaamerikai külügyminisztériumországjelentéskorrupciókényszersorozásVolodimir ZelenszkijWashington

Az amerikai külügyminisztérium napokban publikált országjelentése alátámasztja, hogy a magyar kormány tagjai nem álhíreket terjesztettek az elmúlt egy, másfél évben, amikor a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán kormányzat által elkövetett emberi jogi visszaélésekről számoltak be. 

amerikai külügyminisztérium
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédet mond a CPAC Hungary konferencián Budapesten, 2025. május 31-én (fotó: Máthé Zoltán/MTI)

A washingtoni jelentés több ponton kiemeli az ukrán kormány és hivatalos szervek által elkövetett 

jogsértéseket, amelyek között a kínzás, az önkényes letartóztatás, a sajtó- és véleményszabadság korlátozása, valamint a munkavállalói jogok visszaszorítása is szerepel. 

Külön figyelmet kap a hadiállapot hatása a demokratikus szabadságjogokra és a politikai pluralizmusra, a médiapiac kormányzati ellenőrzése, valamint a katonai szolgálat alóli mentesítés megtagadása miatti jogsértések – ez magyar szempontból Sebestyén József meggyilkolása miatt lényeges megállapítás (bár a jelentés csak 2024-es eseményeket vesz figyelembe) – írja Szánthó Miklós.

Mindent megtesznek a háborús helyzet fenntartásáért

Ukrajnában a háborús helyzet fenntartása következtében a demokratikus szabadságjogok – különösen a sajtó függetlensége és a jogi védelem – jelentősen szűkültek. A kormány sok esetben elmulasztotta a felelős tisztviselők azonosítását és felelősségre vonását.

A médiával kapcsolatos korlátozások közül kiemelkedik a „telemaraton” rendszer bevezetése, amely egységes háborús narratívát közvetít, és példátlan kormányzati ellenőrzést biztosít a főműsoridős hírműsorok felett. 

Egyes ellenzéki kötődésű médiumokat kizártak a digitális földfelszíni sugárzásból, másokat a nemzetbiztonságra hivatkozva szankcionáltak vagy blokkoltak.

A kormánykritikus újságírókat gyakran fenyegetések, megfigyelések és negatív kampányok érték, sőt volt példa arra is, hogy katonai behívással próbálták elhallgattatni őket – írja Szánthó Miklós.

Emberölés gyanújával nyomoznak a kényszersorozás során halálra vert magyar férfi halála ügyében

A jelentés kitér a munkavállalói jogok helyzetére is, hangsúlyozva, hogy a hadiállapot alatt a kollektív szerződések, a sztrájkjog és a szakszervezeti érdekérvényesítés lehetőségei drasztikusan szűkültek. Bár az alkotmány garantálja e jogokat, a gyakorlatban a jogszabályi korlátozások és a bürokratikus akadályok miatt a munkavállalói jogérvényesítés jelentősen gyengült.

A katonai szolgálattal kapcsolatban a dokumentum 

több olyan esetről beszámol, amikor a lelkiismereti okból mentességet kérő férfiakat önkényesen őrizetbe vették, bántalmazták, sőt kínzásnak vetették alá. 

Ezekben az esetekben az Ukrán Biztonsági Szolgálat bírói engedély nélkül tartott fogva személyeket, gyakran magánzárkában, és kényszerítette őket dokumentumok aláírására.

Orbán Viktor: Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy

Ukrajna, a feneketlen kút

Korábban az Origo is beszámolt arról, hogy 

több mint három éve áramlik megszámolatlanul az európai adófizetők pénze Ukrajnába, aminek a jelentős részét az ukránok egyszerűen ellopják.

Ebből a hatalmas összegből építette ki Volodimir Zelenszkij a kijevi újgazdagok körét, amelynek a támogatásában bízik. Régóta nyílt titok, hogy Ukrajna önálló fennállásának 34 éve (1991 augusztusában vált ki a Szovjetunióból) szint semmi másról nem szól, mint a gátlástalan lopásról és korrupcióról. A kilencvenes években elsikkasztották a Szovjetuniótól leválasztott vagyont, majd a 2000-es évektől maffiacsoportok jöttek létre, hogy az elherdált javakat egymástól is ellopják. Ezeket a köröket akarja Brüsszel az EU-ba integrálni!

Magyarországról is készített jelentést a washingtoni külügy 

Ennek a jelentésnek a részletei szintén nyilvánosak a baloldal legmélyebb bánatára. Az ukránokról szóló megállapításokkal ellentétben Magyarországon sajtó- és szólásszabadság van, az állampolgári jogokat a kormány tiszteletben tartja, és működik a jogállamiság

Az Ukrajnáról szóló amerikai országjelentés tehát éles ellentétben áll a Brüsszelből és egyes nyugati médiumokból érkező narratívákkal. 
   

 

