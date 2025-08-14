Washington lerántotta a leplet Zelenszkijről: embertelen dolgokat művel az ukrán kormány

Az amerikai külügyminisztérium napokban publikált országjelentése alátámasztja, hogy a magyar kormány tagjai nem álhíreket terjesztettek az elmúlt egy, másfél évben, amikor a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán kormányzat által elkövetett emberi jogi visszaélésekről számoltak be.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédet mond a CPAC Hungary konferencián Budapesten, 2025. május 31-én (fotó: Máthé Zoltán/MTI)

A washingtoni jelentés több ponton kiemeli az ukrán kormány és hivatalos szervek által elkövetett

jogsértéseket, amelyek között a kínzás, az önkényes letartóztatás, a sajtó- és véleményszabadság korlátozása, valamint a munkavállalói jogok visszaszorítása is szerepel.

Külön figyelmet kap a hadiállapot hatása a demokratikus szabadságjogokra és a politikai pluralizmusra, a médiapiac kormányzati ellenőrzése, valamint a katonai szolgálat alóli mentesítés megtagadása miatti jogsértések – ez magyar szempontból Sebestyén József meggyilkolása miatt lényeges megállapítás (bár a jelentés csak 2024-es eseményeket vesz figyelembe) – írja Szánthó Miklós.

Mindent megtesznek a háborús helyzet fenntartásáért

Ukrajnában a háborús helyzet fenntartása következtében a demokratikus szabadságjogok – különösen a sajtó függetlensége és a jogi védelem – jelentősen szűkültek. A kormány sok esetben elmulasztotta a felelős tisztviselők azonosítását és felelősségre vonását.

A médiával kapcsolatos korlátozások közül kiemelkedik a „telemaraton” rendszer bevezetése, amely egységes háborús narratívát közvetít, és példátlan kormányzati ellenőrzést biztosít a főműsoridős hírműsorok felett.

Egyes ellenzéki kötődésű médiumokat kizártak a digitális földfelszíni sugárzásból, másokat a nemzetbiztonságra hivatkozva szankcionáltak vagy blokkoltak.

A kormánykritikus újságírókat gyakran fenyegetések, megfigyelések és negatív kampányok érték, sőt volt példa arra is, hogy katonai behívással próbálták elhallgattatni őket – írja Szánthó Miklós.