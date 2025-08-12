Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lekapcsolják az internetet, ez vár az emberekre

Szentkirályi Alexandra

Washington sem jobb Budapestnél, mindkét főváros hajléktalan-problémával küzd

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Washingtonban Donald Trump elnök radikális lépésre, a hajléktalanság felszámolására szánta el magát. A liberálisok Budapesten is szemet hunynak a probléma fölött. Erről értekezett Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője kedden a Facebook-oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi Alexandrahajléktalanszociális biztonságBudapestWashington D.C.

Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai hadsereg segítségével kiköltözteti a hajléktalanokat Washingtonból. „Több, demokrata vezetésű amerikai városhoz hasonlóan az USA fővárosán is úrrá lett a hajléktalanság. A helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy a város polgármestere helyett az elnök jelentette be: megelégelte az áldatlan állapotokat” – közölte Szentkirályi Alexandra.

Budapest is szenved a hajléktalan problémától, Crime scene tape blocks off the entrance outside the home of Elias Rodriguez in Washington, D.C., on May 22, 2025. Rodriguez, who shoots and kills two Israeli Embassy employees outside of the Capital Jewish Museum in Washington, D.C., on May 21, 2025, is taken into custody shortly after the shooting. (Photo by Jim Vondruska/NurPhoto) (Photo by Jim Vondruska / NurPhoto via AFP)
Donald Trump bejelentette, hogy a fővárosra közbiztonsági veszélyhelyzetet hirdet. Budapest is szenved a hajléktalan problémától
Fotó: JIM VONDRUSKA / NurPhoto

Persze, a liberális polgármester szerint nincs semmi probléma. Ismerős a hozzáállása Budapestről…

A Fidesz budapesti frakcióvezetője azt is hozzáteszi, Trump elnök radikális megoldásra szánta el magát, szerinte azonban a hajléktalanság összetettebb probléma annál, hogy az embereket csak úgy összegyűjtsék és „kitelepítsék” őket valahová a várostól messze. Azonban az sem járható út, hogy liberális szokás szerint szemet hunyjunk a probléma felett.

Ti mit gondoltok Trump elnök megoldásáról?”

– teszi fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, aki a válaszokat kommentben várja a Facebok-oldalán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!