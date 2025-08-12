Washington sem jobb Budapestnél, mindkét főváros hajléktalan-problémával küzd

Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai hadsereg segítségével kiköltözteti a hajléktalanokat Washingtonból. „Több, demokrata vezetésű amerikai városhoz hasonlóan az USA fővárosán is úrrá lett a hajléktalanság. A helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy a város polgármestere helyett az elnök jelentette be: megelégelte az áldatlan állapotokat” – közölte Szentkirályi Alexandra.
Persze, a liberális polgármester szerint nincs semmi probléma. Ismerős a hozzáállása Budapestről…
A Fidesz budapesti frakcióvezetője azt is hozzáteszi, Trump elnök radikális megoldásra szánta el magát, szerinte azonban a hajléktalanság összetettebb probléma annál, hogy az embereket csak úgy összegyűjtsék és „kitelepítsék” őket valahová a várostól messze. Azonban az sem járható út, hogy liberális szokás szerint szemet hunyjunk a probléma felett.
Ti mit gondoltok Trump elnök megoldásáról?”
– teszi fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, aki a válaszokat kommentben várja a Facebok-oldalán.