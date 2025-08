Sztárok, politikusok, véleményformálók álltak be Kocsis Máté mögé

Kocsis Máté elindította a ZEBRA nevű Digitális Polgári Kört, amelynek célja, hogy közösségi erővel lépjenek fel az álhírekkel, vádaskodásokkal és politikai gyűlöletkeltéssel szemben. A kezdeményezés szándékosan provokatív, humorral átszőtt stílusa már az első bejelentésben is érezhető volt: a ZEBRA „lelegeli az álhíreket és bokán rúgja a hivatásos hergelőket”. Az induló harminc „gondozó” között ismert közéleti szereplők, politikusok és művészek is helyet kaptak. A mozgalomhoz bárki csatlakozhat, aki fontosnak érzi a konzervatív közösségi jelenlét megerősítését az online térben. A hétvégén újabb nevek is csatlakoznak – Kocsis meglepetéseket ígér.

Új politikai-kommunikációs kezdeményezést indított útjára Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője: ZEBRA néven Digitális Polgári Kört hozott létre, amely a közösségi médiában kíván aktívan fellépni az álhírek, politikai vádaskodások és ellenzéki provokációk ellen. Bokán rúgja a hergelőket – itt a ZEBRA, Kocsis új Digitális Polgári Köre ( Fotó: Origo) A ZEBRA tojik a gyűlölködőkre A Facebookon közzétett bejegyzés szerint a ZEBRA nemcsak politikai mozgalom, hanem egyfajta online közösségi „véd- és dacszövetség” is, amely játékosan, de határozottan kíván fellépni az ellenfelek által generált negatív tartalmakkal szemben. Kocsis humoros hangvételben fogalmaz: a ZEBRA lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre és bokán rúgja a hivatásos hergelőket. Az induló közösség tagjai között megtalálható több kormánytag – például Szijjártó Péter –, ismert közéleti személyiségek, művészek, sportolók és médiaszereplők, mint Tóth Gabi, Nagy Feró, Kálomista Gábor, Németh Balázs vagy éppen Bayer Zsolt. Összesen 30 alapító csatlakozott az induláskor, akiket Kocsis „gondozóknak” nevez. A ZEBRA célja, hogy a jobboldali és konzervatív érzelmű emberek aktívabban vegyenek részt a közösségi térben zajló közéleti vitákban. Kocsis szerint a baloldal évek óta dominálja a digitális nyilvánosságot, és itt az ideje egy tudatos, humorral és erővel fellépő ellenközösség megszervezésének. A frakcióvezető bejegyzése szerint a ZEBRA hamarosan tovább bővül: hétvégén újabb neveket hoznak nyilvánosságra, köztük meglepetésszereplőket is. Bárki csatlakozhat a mozgalomhoz, aki azonosul az üzenettel és aktív résztvevőjévé szeretne válni a közéleti diskurzusnak – méghozzá nemcsak politikusként, hanem magánemberként is.

Kocsis bejegyzése az indulás napján már több ezer megtekintést és megosztást ért el, ami azt jelzi, hogy a kezdeményezés széles körű érdeklődést váltott ki – támogatói és kritikusai körében egyaránt.

