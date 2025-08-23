Trump Orbán mellé állt: Washingtonban is elítélik Zelenszkij felelőtlen támadását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét bebizonyította, hogy nem ismeri a határokat: az ukrán hadsereg immár harmadszor rongálta meg a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából létfontosságú Barátság kőolajvezetéket. Ez a lépés nemcsak felelőtlen, hanem közvetlen fenyegetést jelent hazánk energiabiztonságára, amelyet a magyar kormány következetesen és minden körülmények között védelmez.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke. Fotó: AFP/Mandel Ngan / AFP/Mandel Ngan

Az ukrajnai támadás veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát – Zelenszkij újabb provokációja

A támadás nyomán komoly diplomáciai vihart kavart, hogy Ukrajna éppen egy NATO-tagállam ellátását sodorta veszélybe. A New York-i Republikánus Ifjúsági Klub nyilatkozatában szabotázsnak nevezte az akciót, és világosan kimondta: az Egyesült Államok nem tűrheti el, hogy az adófizetők pénzén fenntartott ukrán hadsereg szövetséges országokat provokáljon.

A New York-i Republikánus Ifjúsági Klub nyilatkozata

For truth be told, Budapest is a lot closer to America’s national interest than Kiev, and Viktor Orbán is a far better friend to President Trump than Volodymyr “You Don’t Have the Cards” Zelensky.



If Zelensky insists on provoking a conflict with NATO, he will soon find himself… — New York Young Republican Club 🇺🇸🗽 (@NYYRC) August 22, 2025

Részlet a nyilatkozatból:

Az Egyesült Államok által finanszírozott külföldi hadseregeknek meg kell érteniük, hogy nem cselekedhetnek büntetlenül. Legalábbis egy minimumfeltétel: nem bombázhatják Amerika más szövetségeseit vagy érdekeit. Ennek ellenére tegnap a kijevi rezsim, amely uralja Ukrajnát, megsemmisítette a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték egy szakaszát, elvágva Magyarország és Szlovákia egyetlen kőolaj-ellátási forrását. Szigorúan véve ez a két NATO-szövetséges energiaellátása elleni támadás már önmagában elegendő lenne ahhoz, hogy életbe lépjen az 5. cikkely, amely értelmében az Egyesült Államok szerződéses kötelezettsége, hogy halálos katonai erővel védje meg szövetségeseinek érdekeit. Teljes bizalommal vagyunk Donald J. Trump elnök bölcsessége és diplomáciai éleslátása iránt, hogy ezt az indokolatlan agressziót békésen rendezi, és reméljük, hogy nem kerül sor további eszkalációra.

Orbán Viktor levelet írt

Orbán Viktor miniszterelnök azonnal levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy Kijev lépése súlyosan sérti a szövetség érdekeit. Trump válaszában nemcsak Orbánt nevezte barátjának, hanem világossá tette: elégedetlen Zelenszkij magatartásával, és a magyar kormány álláspontját osztja. Ez is mutatja, hogy Magyarország nemzetközi szinten is elismert, következetes politikát folytat a béke és az energiabiztonság érdekében.