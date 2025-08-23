Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét bebizonyította, hogy nem ismeri a határokat: az ukrán hadsereg immár harmadszor rongálta meg a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából létfontosságú Barátság kőolajvezetéket. Ez a lépés nemcsak felelőtlen, hanem közvetlen fenyegetést jelent hazánk energiabiztonságára, amelyet a magyar kormány következetesen és minden körülmények között védelmez.
A támadás nyomán komoly diplomáciai vihart kavart, hogy Ukrajna éppen egy NATO-tagállam ellátását sodorta veszélybe. A New York-i Republikánus Ifjúsági Klub nyilatkozatában szabotázsnak nevezte az akciót, és világosan kimondta: az Egyesült Államok nem tűrheti el, hogy az adófizetők pénzén fenntartott ukrán hadsereg szövetséges országokat provokáljon.
Részlet a nyilatkozatból:
Az Egyesült Államok által finanszírozott külföldi hadseregeknek meg kell érteniük, hogy nem cselekedhetnek büntetlenül. Legalábbis egy minimumfeltétel: nem bombázhatják Amerika más szövetségeseit vagy érdekeit. Ennek ellenére tegnap a kijevi rezsim, amely uralja Ukrajnát, megsemmisítette a Barátság (Druzhba) kőolajvezeték egy szakaszát, elvágva Magyarország és Szlovákia egyetlen kőolaj-ellátási forrását. Szigorúan véve ez a két NATO-szövetséges energiaellátása elleni támadás már önmagában elegendő lenne ahhoz, hogy életbe lépjen az 5. cikkely, amely értelmében az Egyesült Államok szerződéses kötelezettsége, hogy halálos katonai erővel védje meg szövetségeseinek érdekeit. Teljes bizalommal vagyunk Donald J. Trump elnök bölcsessége és diplomáciai éleslátása iránt, hogy ezt az indokolatlan agressziót békésen rendezi, és reméljük, hogy nem kerül sor további eszkalációra.
Orbán Viktor miniszterelnök azonnal levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy Kijev lépése súlyosan sérti a szövetség érdekeit. Trump válaszában nemcsak Orbánt nevezte barátjának, hanem világossá tette: elégedetlen Zelenszkij magatartásával, és a magyar kormány álláspontját osztja. Ez is mutatja, hogy Magyarország nemzetközi szinten is elismert, következetes politikát folytat a béke és az energiabiztonság érdekében.
A történtek súlyosságát jól jelzi, hogy a támadás nemcsak az energiaellátást veszélyeztette, hanem a béketárgyalások előtt diplomáciai feszültséget is gerjesztett. Hazánk kormánya kezdettől fogva hangsúlyozta: Magyarország számára a béke és a stabil energiaellátás nem alku tárgya. Most azonban minden korábbinál világosabbá vált, hogy az ukrán provokációk immár nemcsak retorikai szinten, hanem a mindennapi ellátás biztonságát tekintve is fenyegetést jelentenek.
Az év folyamán már kétszer érte találat a Barátság vezetéket: először tavasszal a brianszki, majd nyár elején a belgorodi szakaszon okozott fennakadást egy-egy ukrán támadás. A mostani harmadik eset azonban minden eddiginél súlyosabb, hiszen közvetlenül Magyarország energiabiztonságát veszélyeztette.
A magyar kormány világossá tette: nem enged a nyomásnak, és továbbra is következetesen kiáll amellett, hogy a béke és a nemzeti érdek az első. A mostani támadás azonban intő jel: Ukrajna lépései nemcsak Oroszországot, hanem immár a NATO szövetségeseit is célba vehetik.