Megdöbbentő bizonyítékok: Zelenszkij kampányát másolja Magyar Péter

Zelenszkij békét ígért, háborút hozott. Magyar Péter nemzetegyesítésről, „szeretetországról” beszél, közben azonban agresszív, gyűlölködő mondatokkal kampányol folyamatosan – írja legújabb elemzésében az Ellenpont, amely több pontban szedte össze a Magyar Péter és Zelenszkij közötti hasonlóságokat.

Zelenszkij kampányát másolja Magyar Péter

Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

Megdöbbentő a hasonlóság Zelenszkij és Magyar Péter között

Mindketten a kívülálló szerepében tetszelegve kezdtek politizálni, mint akik véletlenül estek csak ebbe a szakmába.

Zelenszkij gondosan építette azt a látszatot, hogy ő színész és nem igazán érdekli ez az egész. Magyar Péter is többször nyilatkozott arról, hogy nem készül politikai pályára – aztán nyilvánvaló lett, hogy hazudott.

Mindkét politikus igyekszik azt állítani magáról, hogy spontán, a körülmények hatására lett végül politikus, ezt azonban cáfolja, hogy Zelenszkij pártját két évvel a megválasztása előtt már bejegyezték, Magyar Péter Legyél a Változás Egyesületét pedig hét hónappal a színrelépését megelőzően.

Miközben nemzetegyesítésről beszéltek, Zelenszkij olyan plakátot jelentetett meg, mely szerint bebörtönöznék az előző rendszer felelőseit, Magyar pedig „út a börtönbe” programmal fenyegetőzik.

Bár mindketten „one man show”-t produkálnak, vagyis nem látszódott/látszódik a pártszervezet mögöttük – a jelek szerint nem is nagyon van:

Magyar Péter kiválasztott politikusai sorra buknak meg – közben igyekeztek ismert emberek segítségével növelni népszerűségüket.

A szereplési vágy is közös, mindketten újévi beszédben szóltak a „néphez” úgy, hogy erre senki sem kérte őket, és nem is viseltek olyan tisztséget, ami ezt indokolta volna.

Az Ellenpont korábbi cikkeiben beszámolt már arról is, hogy jelentős egyezőséget mutat a Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter mögötti hátország. Mindkét politikus mögött megjelenik a National Endowment for Democracy, az Action for Democracy, a Globsec és a sort hosszan lehetne folytatni.

Az Ellenpont most a két politikus indulása és kampánya körüli hasonlóságokat is összegyűjtötte, ezekből mutat be néhány érdekesebb részletet.

A teljes elemzést az Ellenpont oldalán IDE KATTINTVA tudja elolvasni.