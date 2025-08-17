Aki kimaradt az alaszkai tárgyalásból, most mind Trumppal akar találkozni

Mielőtt az ukrán elnök Washingtonba indult volna, hogy Donald Trump amerikai elnökkel találkozzon, tett egy kitérőt Brüsszelbe, hogy az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel egyeztessen. Volodimir Zelenszkijt washingtoni útjára több európai vezető elkíséri.

Zelenszkij európai támogatóiban bízik

Fotó: AFP

Von der Leyen mellett Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök is vele megy.

A Magyar Nemzet Demkó Attila biztonságpolitikai szakértőt kérdezte arról, milyen okból kísérik el az európai politikusok az Egyesült Államokba az ukrán elnököt.

Zelenszkij politikai hasznot remél a kíséretétől

Kihagyták őket az alaszkai kétoldalú tárgyalásból – idézte fel a szakértő. Mint kifejtette, nem volt ott Európából senki, viszont „ez egy európai ügy, szeretnének közvetlen rálátást, befolyást Donald Trumpra”.

Zelenszkijnek pedig kényelmes ez a kíséret, hiszen olyan politikusokból áll, akik az ő álláspontját erősítik.

Például azt, hogy nem kívánnak olyan területekről visszavonulni, amelyeket az oroszok nem foglaltak el, illetve hogy Ukrajnát nem lehet korlátozni a nyugati integráció kérdésében.

Demkó Attila szerint Donald Trump Európában a britek mellett Németországra figyel a leginkább, ezért fontosnak tartotta kiemelni a „kíséretből” Friedrich Merz személyét. A szakértő a legkisebb fajsúlyú politikusnak Ursula von der Leyent nevezte. Felhívta a figyelmet arra:

úgy tűnik, hogy Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között van egy megegyezés.

„Nagyon nehéz kivonulni a Donbászból, rettenetes dolog el nem foglalt területét feladnia egy országnak, de mi a másik verzió? Mi a terv, ha nem ez? És valószínűleg ezt a kérdést fogja Donald Trump is feltenni az európai vezetőknek” – emelte ki Demkó Attila, aki szerint Zelenszkij nyilvánvalóan azt reméli az európai vezetőktől, hogy a közreműködésükkel meg lehet győzni Donald Trumpot.