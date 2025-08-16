Hírlevél

Oroszország

Zelenszkij véget akar vetni a gyilkosságoknak, de csak azoknak, amiket az oroszok követnek el

Alig ért véget Trump és Putyin csúcstalálkozója, máris fenyegetőzik és követelőzik. Zelenszkij elszabadult hajóágyúként viselkedik.
OroszországTrumpTrump-PutyinZelenszkijszankciókusaEurópa

Az ukrán elnök már el is kezdte az újabb kommunikációs hadjáratot. Zelenszkij köszönetet mondott, egyúttal azonban úgy érezte, itt az ideje fenyegetőzni – írja a szombati Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij úgy érezte, ideje fenyegetőzni
Fotó: AFP

„A Trump elnökkel folytatott megbeszélést követően, tovább egyeztettük az álláspontjainkat az európai vezetőkkel. Az álláspontok egyértelműek. Valódi békét kell elérni, olyat, amely tartós lesz, nem csak egy újabb szünet az orosz inváziók között” – közölte az ukrán elnök bejegyzésében.

Azt is hozzátette:

Több ezer emberünk továbbra is fogságban van – mindannyiukat haza kell hozni.

Folytatni kell a nyomást Oroszországra, miközben az agresszió és a megszállás folytatódik.

A szankciókat meg kell erősíteni, ha nem lesz háromoldalú találkozó, vagy ha Oroszország megpróbálja elkerülni a háború befejezését. A szankciók hatékony eszközök.

Zelenszkij elképzelései a rendezésről

A biztonságot hosszú távon kell garantálni, mind Európa, mind az Egyesült Államok bevonásával. Ukrajna számára fontos összes kérdést Ukrajna részvételével kell megvitatni, és egyetlen kérdést sem, különösen a területi kérdéseket, nem lehet Ukrajna nélkül eldönteni

olvasható Zelenszkij nyilatkozatában.

 

