Zelenszkij véget akar vetni a gyilkosságoknak, de csak azoknak, amiket az oroszok követnek el

Az ukrán elnök már el is kezdte az újabb kommunikációs hadjáratot. Zelenszkij köszönetet mondott, egyúttal azonban úgy érezte, itt az ideje fenyegetőzni – írja a szombati Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij úgy érezte, ideje fenyegetőzni

Fotó: AFP

„A Trump elnökkel folytatott megbeszélést követően, tovább egyeztettük az álláspontjainkat az európai vezetőkkel. Az álláspontok egyértelműek. Valódi békét kell elérni, olyat, amely tartós lesz, nem csak egy újabb szünet az orosz inváziók között” – közölte az ukrán elnök bejegyzésében.

Azt is hozzátette:

Több ezer emberünk továbbra is fogságban van – mindannyiukat haza kell hozni.

Folytatni kell a nyomást Oroszországra, miközben az agresszió és a megszállás folytatódik.

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions.



Killings must stop as soon as… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

A szankciókat meg kell erősíteni, ha nem lesz háromoldalú találkozó, vagy ha Oroszország megpróbálja elkerülni a háború befejezését. A szankciók hatékony eszközök.

Zelenszkij elképzelései a rendezésről

A biztonságot hosszú távon kell garantálni, mind Európa, mind az Egyesült Államok bevonásával. Ukrajna számára fontos összes kérdést Ukrajna részvételével kell megvitatni, és egyetlen kérdést sem, különösen a területi kérdéseket, nem lehet Ukrajna nélkül eldönteni

– olvasható Zelenszkij nyilatkozatában.