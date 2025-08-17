Melege volt a HÉV-en Magyar Péter rajongójának, a zsidók jutottak erről eszébe

A HÉV-en tapasztalt hőségről „a zsidók” és a vagonok jutottak eszébe Magyar Péter egyik legőszintébb rajongójának. Az egészen primitív képzettársítást az alábbiak szerint sikerült összehoznia a „Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai” nevű Facebook-csoportban: „Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak”.

„Eskű megértem a zsidókat” – így gondolkodik egy lelkes Magyar Péter-rajongó

A férfi – aki egyébként hadilábon áll a magyar helyesírás legalapvetőbb szabályaival – bagatellizálta a fővárosi autóbuszok kigyulladását is.

A Magyar Nemzet cikke szerint az illető „lelkes közreműködőként” vesz részt a tiszás csoport működésében, közösségimédia-oldaláról pedig kiderül, hogy

a Tisza Párt nagyon lelkes rajongója, naponta több Tisza-bejegyzést is megoszt.

K. Csaba – mert így hívják – a fotók tanúsága szerint Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is részt vett.

A történtek miatt a Magyar Nemzet kérdésekkel kereste meg a Tisza Párt sajtóosztályát, amely letagadta, hogy a csoportnak bármi köze lenne a Tisza Párthoz. (Annak ellenére, hogy annak neve „Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai”...) Ezt írták:

Az említett csoportnak semmi köze nincs a Tisza Párthoz. Abban több, a Tiszát és Magyar Pétert gyalázó poszt is megjelenik naponta. A Tisza minden ilyen tartalomtól elhatárolódik, habár semmi köze hozzá. Jó vergődést!

Válaszukból egyfelől kiderül, hogy rendszeresen szemlélik a csoport tevékenységét, másfelől pedig a levél értelme szerint a párt a Magyar Péter gyalázó posztoktól határolódik el.

Zsidózva káromkodik a Tisza Párt sajtósa – videó

Az Origón korábban beszámoltunk Kocsis Máté Facebook-oldalán megosztott videóról, amely jól példázza, hogyan működik a „halálkultúrát és gyűlöletgépet csúcsra járató” Tisza Párt. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: