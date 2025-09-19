Orbán Viktor: Ha nemzeti kormány van, nincsenek migránsok és van biztonság

A kormányfő kifejtette: azért léptek ki az Európai Néppártból, mert a migráció ügyében nem tudtak velük dűlőre jutni. A Tisza „oda ment be”, az Európai Néppártba, nyilván megegyeztek – mondta.
Orbán Viktor rámutatott:
a migráció ügyében magukon kívül senkiben nem bízik. Felidézte, hogy a Tisza Párt megszavazta Brüsszelben a Magyarország számára katasztrofális migrációs paktum gyorsított bevezetését és a migránsok emelt összegű anyagi támogatását.
Kitért arra is, hogy ahová beengedték a migránsokat, ott a közbiztonság drasztikusan leromlott, a közterek veszélyesek, egyes városnegyedek lakhatatlanok, el is költöznek onnan a helyi lakosok. A bűnbandák száma, nyílt utcai összecsapása is meglepetés nélküli részévé vált a nyugat-európai életnek – tette hozzá.
A kormányfő értékelése szerint ennél nagyobb baj, hogy ezt a hibát nem lehet kijavítani.
A nyugati világ megváltozott és nem is tudnak vele mit kezdeni – fogalmazott.
Lapunk szintén közvetítette a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című reggeli műsorát, melyben a magyar miniszterelnök szerepelt. A közvetítés IDE kattintva érhető el!