Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ha nemzeti kormány van, nincsenek migránsok és van biztonság

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nincs egyetértés Magyarországon a migráció ügyében: ha nemzeti kormány van, amelyik nem fél, sőt bátor és szembeszáll Brüsszellel, akkor nincsenek migránsok és van biztonság, ha brüsszelpárti kormány lesz Magyarországon, akkor lesznek migránsok és nem lesz többé biztonság – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelTisza Pártmigráció

A kormányfő kifejtette: azért léptek ki az Európai Néppártból, mert a migráció ügyében nem tudtak velük dűlőre jutni. A Tisza „oda ment be”, az Európai Néppártba, nyilván megegyeztek – mondta.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: Benko Vivien Cher / Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Orbán Viktor magyar miniszterelnök
Fotó: Benko Vivien Cher / Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor rámutatott: 

a migráció ügyében magukon kívül senkiben nem bízik. Felidézte, hogy a Tisza Párt megszavazta Brüsszelben a Magyarország számára katasztrofális migrációs paktum gyorsított bevezetését és a migránsok emelt összegű anyagi támogatását.

Kitért arra is, hogy ahová beengedték a migránsokat, ott a közbiztonság drasztikusan leromlott, a közterek veszélyesek, egyes városnegyedek lakhatatlanok, el is költöznek onnan a helyi lakosok. A bűnbandák száma, nyílt utcai összecsapása is meglepetés nélküli részévé vált a nyugat-európai életnek – tette hozzá.

A kormányfő értékelése szerint ennél nagyobb baj, hogy ezt a hibát nem lehet kijavítani. 

A nyugati világ megváltozott és nem is tudnak vele mit kezdeni – fogalmazott.

Lapunk szintén közvetítette a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című reggeli műsorát, melyben a magyar miniszterelnök szerepelt. A közvetítés IDE kattintva érhető el!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!