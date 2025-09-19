Orbán Viktor: Ha nemzeti kormány van, nincsenek migránsok és van biztonság

A kormányfő kifejtette: azért léptek ki az Európai Néppártból, mert a migráció ügyében nem tudtak velük dűlőre jutni. A Tisza „oda ment be”, az Európai Néppártba, nyilván megegyeztek – mondta.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök

Fotó: Benko Vivien Cher / Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor rámutatott:

a migráció ügyében magukon kívül senkiben nem bízik. Felidézte, hogy a Tisza Párt megszavazta Brüsszelben a Magyarország számára katasztrofális migrációs paktum gyorsított bevezetését és a migránsok emelt összegű anyagi támogatását.

Kitért arra is, hogy ahová beengedték a migránsokat, ott a közbiztonság drasztikusan leromlott, a közterek veszélyesek, egyes városnegyedek lakhatatlanok, el is költöznek onnan a helyi lakosok. A bűnbandák száma, nyílt utcai összecsapása is meglepetés nélküli részévé vált a nyugat-európai életnek – tette hozzá.

A kormányfő értékelése szerint ennél nagyobb baj, hogy ezt a hibát nem lehet kijavítani.

A nyugati világ megváltozott és nem is tudnak vele mit kezdeni – fogalmazott.

