Itt a bizonyíték, hogy teljes hazugság a DK és a Tisza pedofilvádja!

Hiába állítja ugyanis Dobrev Klára és hiába utalgat rá Magyar Péter, Arató Gergely és Tordai Bence, hogy a Szőlő utcai javítóintézetből prostitúciós céllal gyerekeket vittek ki, ez a gyakorlatban nem történhetett meg.

Magyar Péter egyenesen felfüggesztené a miniszterelnökhelyettest, a Szőlő utcai javítóintézet körüli álhírre hivatkozva

A választási kampány első, nyilvánvaló deep fake-jével, azaz egy teljesen hamis híren alapuló botránykeltéssel állunk szemben. Mint ismert, a Szőlő utcai javítóintézet köré épített, a rendszerváltoztatás óta példátlan rágalmazást Semjén Zsolt hétfőn, az Országházban "ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek", "vérvádnak", a Bibliából ismert "Belzebub-vádnak" nevezte.

A Szőlő utcai javítóintézet nevelője leleplezte a hazugságot

Thaly Kristóf 2020 és 2025 nyara között volt a Szőlő utcai intézet nevelője és gyermekvédelmi előadója. Irodája közvetlenül az igazgatói iroda és a kiléptető kapu közelében helyezkedett el. Az interjúban ezt mondta:

A válaszom egyértelmű: nem! Sokan nem ismerik, hogy a javítóintézet a gyermekvédelmi rendszerben hol helyezkedik el. Ide olyan gyerekek kerülnek, akiket bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásba helyeztek, s fogva tartásuk a büntetésvégrehajtás keretein belül történik. A Szőlő utcában csak előzetesben lévő fiatalok vannak, akik csak rendőrségi kísérettel hagyhatják el az intézetet. Úgy őrzik, mint egy börtönt, így teljes képtelenség, hogy onnan prostitúciós céllal bárkit kivigyenek. Még az intézeten belül is rendész kíséri a nevelteket, a kilépés pedig egy szigorúan ellenőrzött zsilipeléssel történik.

A baloldal teljesen rácuppant a deep fake-re

Mindezek ellenére a baloldali politika is rácuppant a deep fake-re, Fekete-Győr András, Dobrev Klára és Magyar Péter semjénező posztjai után jutottunk el a hétfői, botrányos parlamenti ülésig, ahol Arató Gergely és Tordai Bence vádaskodása nyomán Semjén Zsolt erélyesen kikérte magának a "belzebubi" lejáratást. A Tisza vezére pedig odáig hergelte magát, hogy egyenesen Semjén Zsolt felfüggesztését követeli Orbán Viktortól a "Szőlő utcai ügy" kivizsgálásáig.

Közben Tuzson Bence Igazságügyi Miniszter nyilvánosságra hozta a botránykeltésről szóló kormányzati jelentést, amiből kiderül, hogy a nevelőintézet igazgatója ellen folyó büntetőeljárásban egyáltalán nem szerepelnek fiatalkorú sértettek, s külföldi titkosszolgálat is közreműködhetett az evvel ellentétes hamis információk elterjesztésében. A jelentésről ITT írtunk.