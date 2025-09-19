A Tisza-szavazók többsége támogatja az adóemelést

Tisza Párt szavazóinak 55 százaléka támogatja a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, azaz Magyar Péter pártjának több, mint fele egyetért a progresszív adózással - derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából. Ezt azt jelenti, hogy a Tisza Párt szavazóinak több mint fele egyetért azzal, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők a jelenleginél magasabb adót fizessenek.

A Tisza Párt szavazóinak 55 százaléka támogatná a többkulcsos adóemelést

Forrás: Nézőpont Intézet

Nemrégiben kiszivárgott egy dokumentum a Tisza Párt környezetéből, amely szerint kormányra kerülésük esetén a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelmek adókulcsát 22 százalékra emelnék. Hamarosan ezután napvilágra került egy felvétel is, amelyen Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy zártkörű fórumon a progresszív személyi jövedelemadó bevezetésének szükségességéről beszél.