Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Magyar Péter

A Tisza-szavazók többsége támogatja az adóemelést

A Tisza Párt szavazóinak 55 százaléka támogatja a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését. Ez azt jelenti, hogy a pártelnök cáfolatai ellenére is a szavazótábor többsége adóemelést szeretne a magasabb keresetűeknek. A jelek szerint a párt kettős kommunikációja némi zavart okozott a saját szavazótáborában.
Tisza Párt szavazóinak 55 százaléka támogatja a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, azaz Magyar Péter pártjának több, mint fele egyetért a progresszív adózással - derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából. Ezt azt jelenti, hogy a Tisza Párt szavazóinak több mint fele egyetért azzal, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők a jelenleginél magasabb adót fizessenek. 

A Tisza Párt szavazóinak 55 százaléka támogatná a többkulcsos adóemelést
Forrás: Nézőpont Intézet

Nemrégiben kiszivárgott egy dokumentum a Tisza Párt környezetéből, amely szerint kormányra kerülésük esetén a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelmek adókulcsát 22 százalékra emelnék. Hamarosan ezután napvilágra került egy felvétel is, amelyen Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy zártkörű fórumon a progresszív személyi jövedelemadó bevezetésének szükségességéről beszél.

Magyar Péter cáfol, a számok mást mutatnak

A közelmúltban kiszivárgott dokumentum szerint kormányra kerülésük esetén 22 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelmek esetében. Bár Magyar Péter azóta következetesen tagadja a többkulcsos adóterveket, a kutatás szerint a szavazótábor többsége továbbra is támogatja az adóemelést, ami zavart kelthet a párt körül - írja a Magyar Nemzet.

 

