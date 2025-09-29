Figyelem, szerdán élesedik az egyik legnagyobb adócsökkentés!

Már csak két nap, és életbe lép október 1-jén a háromgyerekes anyák mentessége a személyi jövedelemadó alól. Az elmúlt héten több cikkben, részletesen bemutattunk a tudnivalókat, ebben az összefoglalóban pedig egy helyen adunk választ a nemzetközi viszonylatban is kivételes, a családok jólétét szolgáló adócsökkentés részleteivel kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre.

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Kikre vonatkozik az szja-mentességet adó adócsökkentés?

Akár negyedmillió háromgyermekes nő számolhat azonnali fizetésemelkedéssel október 1-jétől, vagyis a novemberi utalással. Érdemes emlékeztetni rá, hogy a négy és többgyermekes anyák már évekkel ezelőtt búcsút mondtak a 15 százalékos szja-nak, a kétgyermekesek pedig több lépcsőben, 2026-tól fognak. Így összesen nagyjából egymillió nő nettó fizetése emelkedik.

A kedvezmény nemcsak a fiatal anyákat érinti, a gyerek életkorától függetlenül igényelhető. Tehát minden anya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt (így felnőtt gyerekek után is jár).

Milyen jövedelem mentesül az szja megfizetése alól?

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy az őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. Másképpen: a háromgyermekes anyák keresete teljes egészében mentesül a személyi jövedelemadó alól, felső összeghatár nincs.

Mennyivel növekszik a fizetés?

A kormány számításai szerint átlagosan havi 106 ezer forinttal több marad azoknál a családoknál, amelyeknél az anyák maguk mögött hagyják az szja befizetését - vagyis évente átlagosan több mint 1,2 millió forintról van szó. Természetesen az, hogy pontosan mekkora összeggel növekszik a havi bevétel, fizetésenként eltér, és befolyásolhatja például a családi adókedvezmény is. De a becsléshez jó támpontot ad, ha százezer forintra vetítjük a bruttó bérből levonandó közterheket:

a 18,5 százalék társadalombiztosítási járulék és a 15 százalék szja után nettó 66 500 forint marad,

míg, ha az utóbbi nem terheli a fizetést, 81 500 forintot lehet hazavinni.

A különbség tehát 22,6 százalékos emelkedés

- mutatott rá Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó.