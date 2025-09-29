Figyelem, szerdán élesedik az egyik legnagyobb adócsökkentés!

Már csak két nap, és életbe lép október 1-jén a háromgyerekes anyák mentessége a személyi jövedelemadó alól. Az elmúlt héten több cikkben, részletesen bemutattunk a tudnivalókat, ebben az összefoglalóban pedig egy helyen adunk választ a nemzetközi viszonylatban is kivételes, a családok jólétét szolgáló adócsökkentés részleteivel kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre.
Akár negyedmillió háromgyermekes nő számolhat azonnali fizetésemelkedéssel október 1-jétől, vagyis a novemberi utalással. Érdemes emlékeztetni rá, hogy a négy és többgyermekes anyák már évekkel ezelőtt búcsút mondtak a 15 százalékos szja-nak, a kétgyermekesek pedig több lépcsőben, 2026-tól fognak. Így összesen nagyjából egymillió nő nettó fizetése emelkedik.
A kedvezmény nemcsak a fiatal anyákat érinti, a gyerek életkorától függetlenül igényelhető. Tehát minden anya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt (így felnőtt gyerekek után is jár).
A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy az őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. Másképpen: a háromgyermekes anyák keresete teljes egészében mentesül a személyi jövedelemadó alól, felső összeghatár nincs.
A kormány számításai szerint átlagosan havi 106 ezer forinttal több marad azoknál a családoknál, amelyeknél az anyák maguk mögött hagyják az szja befizetését - vagyis évente átlagosan több mint 1,2 millió forintról van szó. Természetesen az, hogy pontosan mekkora összeggel növekszik a havi bevétel, fizetésenként eltér, és befolyásolhatja például a családi adókedvezmény is. De a becsléshez jó támpontot ad, ha százezer forintra vetítjük a bruttó bérből levonandó közterheket:
A különbség tehát 22,6 százalékos emelkedés
- mutatott rá Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó.
Érdemes mindezt összevetni az átlagkeresettel. A legfrissebb adatok szerint 2025 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 673 ezer forint volt, míg a nettó 476 ezer forint. Ez utóbbi emelkedik több mint százezer forinttal októbertől.
A személyi jövedelemadó-mentességet már idén is érvényesíteni lehet, ha a novemberben utalandó munkabérrel szeretné megkapni az érintett, de lehet várni a jövő évben esedékes adóbevallásig is, ez esetben visszatérítésként kapja meg a kedvezményezett. Előbbi esetben új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadniuk a munkáltatójuk vagy kifizetőjük részére, ami legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül nyújtható be október elsejétől. Az igénylés tudnivalóit itt fejtettük ki részletesen.
Az adó- és járulékkedvezmény révén 2025-ben 754 milliárd forint marad a családoknál – mutatott rá az év elején Zsigó Róbert államtitkár. A családbarát adórendszerrel a bevezetésétől, vagyis 2011-től 2025 végéig számítva a kormány összesen mintegy 4400 milliárd forintot hagy a családoknál.
Az eddigi eredményeket érdemes összevetni azzal, hogy az utolsó baloldali kormány mekkora összeget fordított a gyermeket nevelők megbecsülésére. Az idei költségvetésben összesen több mint 3750 milliárd forint jut a családtámogatásokra, ami 2800 milliárd forinttal több, mint a Bajnai-kormány alatt (950 milliárd forint). A két összeg közötti különbség közel négyszeres.
Ócska hazugságnak nevezte korábban Magyar Péter a többgyermekes anyák szja-mentességét. A Tisza Párt elnöke korábban a HVG-nek nyilatkozva így fogalmazott:
Négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme. (…) Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.”
Nos, itt konkrét lépésekről és összegekről van szó, amit az anyák kézhez kapnak - tehetjük hozzá.
Bár Magyar Péter az elmúlt hetekben adócsökkentést ígérget, lényegében az az irat is a kedvezmények megvágását sürgette, amely augusztusban került nyilvánosságra a pártból. Az Index mutatta be azt a belső Tisza-dokumentumot, amelyben a háromkulcsos progresszív adózás bevezetéséről volt szó. E szerint - a mai 15 százalékos helyett - már az átlagbért is 22 százalékos szja terhelné, 1,25 millió forint fölött pedig már 33 százalékos sáv jönne. Emellett a Tisza-irat szerint át kell tekinteni a kedvezményeket - ez a gyakorlatban ezt jelenti, hogy csökkentenék, adott esetben megszüntetnék azokat.
De a Tisza Párt körül forgolódó gazdasági emberek, mint Petschnig Mária Zita közgazdász vagy éppen Surányi György korábbi jegybankelnök is támadta az anyák adómentességét, nem is egyszer.
Mindezeket ellenpontozva, határozottan elmondható, hogy a jelenlegi kormány jelentős lépéseket tett és tesz a családpolitika terén. A már idézett Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakértő nemrégiben arról beszélt, hogy a magyar kormány a GDP öt százalékát fordítja családtámogatásokra, ami uniós szinten is egyedülálló.
Európa több országában léteznek családi adókedvezmények. Franciaországban például a gyermekek után járó adókedvezmények csökkentik az adóalapot, Németországban pedig a családi pótlék és az adókedvezmények kombinációja segíti a szülőket. De sehol máshol nem kapnak a többgyermekes anyák életre szóló személyijövedelemadó-mentességet – ez teszi a magyar szabályozást egyedivé.
Fontos, hogy a háromgyermekes anyák mentessége nem önmagában áll. Jövő januártól például megduplázódik a családi adókedvezmény a kisgyermeket nevelők számára. Az idei év közepe óta már érzékelhető az emelés: a kedvezmények ötven százalékkal nőttek, három hónap múlva pedig kiteljesedik az intézkedés, amely révén három gyermek után csaknem kétszázezer forint maradhat a családi kasszákban minden hónapban. Egy kétgyermekes család a korábbi 40 ezer forint helyett most 60 ezer, 2026 elejétől pedig 80 ezer forint adókedvezménnyel számolhat havonta. Egy gyermeknél a havi tízezer húszezerre nő.
Mindemellett 2025 júliusa óta szja-mentes a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) is, és elindult a csed extra. Ez annyit tesz, hogy azok a kismamák, akik gyermekük születése után hat héttel visszamennének dolgozni, jövedelmük mellé megkapják a csed 70 százalékát.