Kiderült: a Tisza nem „csak” az szja-t emelné meg brutálisan

Az adóemeléssel kapcsolatban a „progresszív” személyi jövedelemadó mellett 25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót vezetnének be Magyar Péterék annak érdekében, hogy a kampányígéreteiket teljesíthessék – írta meg az Index.

Nem állna meg a Tisza az szja drasztikus megemelésénél, további adóemelést terveznek Fotó: Mirkó István

A társasági adó kulcsát 9 százalékról emelnék az említett 25 százalékra; a tőkejövedelmeket pedig az szja-hoz hasonlóan, sávosan adóztatnák meg kormányra kerülésük esetén.

A lap több forrásból megerősített információi szerint a céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó, efölött már 30 százalékot kellene fizetni, majd a következő lépcsőben a 40 százalékos sáv következne.

Az állampapírok és a részvények nyereségének megadóztatását hasonló módon terveznék Magyarék: az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni. Tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér jellegű.

A Tisza Párt az Index fentiekkel kapcsolatos megkeresésére azt válaszolta: „nem tervezünk változtatást ezen a területen az orbáni adókhoz képest”.

Próbálták titkolni az adóemelési terveiket

Mint az ismeretes, Tarr Zoltán, a párt alelnöke korábban egy etyeki fórumon beismerte: a választásig eltitkolják, hogy adóemelésre készülnek. A Tisza adópolitikai terveivel kapcsolatban így fogalmazott: