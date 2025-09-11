Kiderült: a Tisza nem „csak” az szja-t emelné meg brutálisan

Az adóemeléssel kapcsolatban a „progresszív” személyi jövedelemadó mellett 25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót vezetnének be Magyar Péterék annak érdekében, hogy a kampányígéreteiket teljesíthessék – írta meg az Index.
A társasági adó kulcsát 9 százalékról emelnék az említett 25 százalékra; a tőkejövedelmeket pedig az szja-hoz hasonlóan, sávosan adóztatnák meg kormányra kerülésük esetén.
A lap több forrásból megerősített információi szerint a céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó, efölött már 30 százalékot kellene fizetni, majd a következő lépcsőben a 40 százalékos sáv következne.
Az állampapírok és a részvények nyereségének megadóztatását hasonló módon terveznék Magyarék: az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni. Tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér jellegű.
A Tisza Párt az Index fentiekkel kapcsolatos megkeresésére azt válaszolta: „nem tervezünk változtatást ezen a területen az orbáni adókhoz képest”.
Mint az ismeretes, Tarr Zoltán, a párt alelnöke korábban egy etyeki fórumon beismerte: a választásig eltitkolják, hogy adóemelésre készülnek. A Tisza adópolitikai terveivel kapcsolatban így fogalmazott:
Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.