Elég a politikai sárdobálásból! – petíciót indít a gyermekvédelmi közösség

A gyermekvédelem nem a politika és a média játszótere – írja a Kiss-Rigó László püspök által vezetett ÁGOTA Közösség friss felhívásában. Az online petíció célja, hogy megvédje a gyermekvédelmi szakma becsületét és megálljt parancsoljon a médiában zajló sárdobálásnak. Bárki csatlakozhat, aki úgy gondolja, hogy elég volt a politikai haszonszerzésből, és a gyermekvédelmet a valódi feladatára kell visszahelyezni: a gyermekek védelmére.

Az Ágota Közösség úgy gondolja, hogy elég volt politikai és egyéni haszonszerzés céljára használni a gyermekvédelmet

Forrás: Facebook/ÁGOTA Közösség

Ha Ön is úgy gondolja, hogy támogatja a petíciót a gyermekvédelemben dolgozók méltóságáért, számítunk az aláírására!”

– írják felhívásukban. Hozzáteszik: itt az idő, hogy a társadalom egésze felemelje a hangját az uszítás ellen, és politikai meggyőződésen felülemelkedve kiálljon a szakma becsületéért.