Elég a politikai sárdobálásból! – petíciót indít a gyermekvédelmi közösség

A gyermekvédelem nem a politika és a média játszótere – írja a Kiss-Rigó László püspök által vezetett ÁGOTA Közösség friss felhívásában. Az online petíció célja, hogy megvédje a gyermekvédelmi szakma becsületét és megálljt parancsoljon a médiában zajló sárdobálásnak. Bárki csatlakozhat, aki úgy gondolja, hogy elég volt a politikai haszonszerzésből, és a gyermekvédelmet a valódi feladatára kell visszahelyezni: a gyermekek védelmére.
Ha Ön is úgy gondolja, hogy támogatja a petíciót a gyermekvédelemben dolgozók méltóságáért, számítunk az aláírására!”
– írják felhívásukban. Hozzáteszik: itt az idő, hogy a társadalom egésze felemelje a hangját az uszítás ellen, és politikai meggyőződésen felülemelkedve kiálljon a szakma becsületéért.
A Fidesz frakcióvezetője a szerdai Harcosok Órája Extrában fejtette ki részletesen, mit történt valójában a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, és miféle álhírkampányt kerekített az ügy köré a hazai balliberálisok, összefogva a külföldi titkosszolgálattal. Az igazságügyi miniszter jelentése nem pusztán politikai állásfoglalás, hanem rendőrségi és titkosszolgálati dokumentumok alapján készült – emelte ki a frakcióvezető, aki parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, és a teljes állami apparátustól azt várja, hogy „a létező összes eszközzel” torolja meg az akciót.
Amit most csinált ez a társaság a külföldi titkosszolgálattal, azért felelniük kell. Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, olyan zavargást keltenek az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk kezelni”
– jelentette ki Kocsis Máté.
Figyelmeztette politikustársait: a hálózat a következő hetekben is akciózhat, ezért „nagyon oda kell figyelni”, és minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy újabb feszültségszító akciók történjenek.
Ha Ön is alá szeretné írni az Ágota Közösség petícióját, ide kattintva megteheti.