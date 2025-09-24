Példátlan álhírkampány a Szőlő utcai ügyben – a kormány lépéseket tesz

A kormány szerint teljesen alaptalanok azok a hírek, melyek vezető politikusokat vádoltak meg kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel a Szőlő utcai gyermekotthon kapcsán. A szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megteszi a kormány. A Szőlő utca ügyében hamarosan nyilvánosságra hoznak egy részletes jelentést bizonyítva, hogy a hangoztatott vádak nem egyebek, csak jól egy felépített álhírkampány részei.
Az esetről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is posztolt közösségi oldalán, hangsúlyozva:
mindenféle bizonyíték nélkül vádoltak meg nagyon súlyos és undorító, kiskorúak ellen elkövetett bűncselekményekkel egyes kormánytagokat.”