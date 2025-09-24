Hírlevél

álhír

Példátlan álhírkampány a Szőlő utcai ügyben – a kormány lépéseket tesz

Az elmúlt napokban alaposan felkavarta a közéletet a Szőlő utcai javítóintézet ügye. A Kormány válasza sem maradt el: szerinte példátlan, jól felépített álhírkampány indult, és megteszi a jogi lépéseket.
álhírsúlyos vádakszőlő utcakampányjavítóintézet

A kormány szerint teljesen alaptalanok azok a hírek, melyek vezető politikusokat vádoltak meg kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel a Szőlő utcai gyermekotthon kapcsán. A szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megteszi a kormány. A Szőlő utca ügyében hamarosan nyilvánosságra hoznak egy részletes jelentést bizonyítva, hogy a hangoztatott vádak nem egyebek, csak jól egy felépített álhírkampány részei.

álhírkampány
Magyar Kormány megteszi a jogi lépéseket a tagjai által indított példátlan álhírkampány miatt
Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda
Tuzson Bence: Egy politikusnak a neve sem merült fel a Szőlő utcai ügyben

Az esetről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is posztolt közösségi oldalán, hangsúlyozva: 

mindenféle bizonyíték nélkül vádoltak meg nagyon súlyos és undorító, kiskorúak ellen elkövetett bűncselekményekkel egyes kormánytagokat.”

A jelentés főbb megállapításai - 

  • Nem történt bűncselekmény: A Szőlő utcai javítóintézetben nem követtek el kiskorúak ellen bűncselekményt, a hírek alaptalanok.
  • Politikusok nem érintettek: A vizsgálat szerint teljesen hamisak azok az állítások, amelyek bármelyik minisztert vagy kormánytagot érintették volna.
  • Szervezett akció áll a háttérben: A kormány egy felépített, tudatos álhírkampányról beszél.
  • Felmerül idegen titkosszolgálati szál: A vizsgálat jelei szerint külföldi beavatkozás is történt az ügy kommunikációjában.
  • Jogi lépések indulnak: A kormány minden érintett ellen eljárást indít, aki az álhírkampányt terjesztette vagy folytatja.
