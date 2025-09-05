Óriási felháborodást keltett a tiszaalpári állatkínzó 425 ezres pénzbüntetése

A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban 425 ezer forintos pénzbírságot szabott ki arra a 66 éves állatkínzó férfira, aki szeptember 1-jén reggel kutyáját az autója vonóhorgára kötve indult el Tiszaalpárról.

A Kecskeméti Járásbíróság gyorsított eljárásban 425 ezer forintos pénzbírságot szabott ki az állatkínzó férfira Fotó: Facebook

Az állatkínzó férfi büntetését mindenki felháborítóan enyhének tartja

A férfi azt állította, nem vette észre, hogy az állat az autóhoz van erősítve. Körülbelül egy kilométert haladt, amikor a mögötte villogó autós jelezte, hogy valami nincs rendben.

A kutya súlyos sérüléseket szenvedett, de a férfi nem vitt állatorvoshoz, hanem visszavitte a tanyájára. A rendőrség egy szemtanú felvételének köszönhetően hamar elfogta, a kutyát pedig rossz állapotban menhelyre szállították.

Az eset után a Szurkolók az Állatokért Alapítvány a Facebookon így reagált:

Ma az állatvédelem megbukott. Teljes elkeseredettségben és csalódottságban vannak az állatvédők és az állatszerető emberek többsége. Jogosan. Lehet itt szigorítani a törvényeket… csak az a kérdés, hogy van-e így értelme. Ha nincs, aki alkalmazza azokat, olyan, mintha nem is lenne.”

Az ítéletet Ovádi Péter, állatvédelmi kormánybiztos is bírálta:

Emberileg engem is felháborított az állatkínzás ügyében hozott ítélet. A döntés nem jogerős, bízom abban, hogy másodfokon méltó büntetést kap az állatkínzó!”

Még élesebben fogalmazott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán.

Sajnos a bíráknak kutya baja, ha nem alkalmazzák a jogszabályokat. (…) Az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel. Az egyetlen remény, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett”

– írta a miniszter a bejegyzésében.

Az ügy korántsem zárult le: hamarosan a másodfokú eljárás dönt majd arról, hogy a közfelháborodás ellenére marad-e az enyhe pénzbüntetés, vagy súlyosabb ítélet születik.

A BTK állatkínzásra vonatkozó pontja szerint: Btk. 244. § (1) Aki a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.)

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: