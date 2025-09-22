Hírlevél

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

Bohár Dániel

Antifák szidalmazták a Charlie Kirkre emlékezőket

Budapest belvárosában tartott megemlékezést zavartak meg antifák, akik sértő rigmusokat kiabáltak a résztvevőknek.
Bohár DánielCharlie KirkAntifa

Budapest belvárosában vasárnap este civil megemlékezést tartottak Charlie Kirk haláláról. Az eseményt néhány antifa provokációja zavarta meg, akik a résztvevők felé szidalmakat kiabáltak.

Antifa provokáció Budapesten – felvétel is készült az esetről
Antifa provokáció Budapesten – felvétel is készült az esetről
Fotó: Matteo Della Torre / NurPhoto/AFP

Bohár Dániel a legújabb Facebook-videójában mutatta meg, hogyan szóltak be a demonstrációt megzavaró antifák. „Mit kiabáltatok?” – kérdezte tőlük István Dániel, mire az egyik provokátor azt válaszolta: „Halál az összes n*cira.”

Bohár szerint ez újabb példája annak, hogy a baloldali radikálisok azonnal n*cinak bélyegzik azokat, akik nem értenek velük egyet. 

A baloldal itt tart. Egyből n*ci vagy, hogyha nem értesz velük egyet, és a halálodat kívánják

 – mondta.

 

