Az Antifa árnyéka Európában: Magyarország is a célpontok között

Az utóbbi években több alkalommal is Magyarország vált az Antifa támadásainak célpontjává. Ezek közül a legbrutálisabb a 2023 februárjában Budapesten történt erőszakhullám volt, amikor külföldi szélsőbaloldali aktivisták valóságos embervadászatot tartottak a fővárosban. Az akciók során kilenc ember sérült meg, közülük többen életveszélyes állapotba kerültek.

Antifa-támadások Budapesten Forrás: Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter lépése az EU felé

A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter levélben fordult az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz, kezdeményezve az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását. Indoklásában kiemelte: az Antifa-ideológiához köthető személyek az elmúlt években több európai országban hajtottak végre súlyos támadásokat, Magyarországon pedig magyar állampolgárok és intézmények is célponttá váltak.

Antifa-támadások Európában és Magyarországon

Az Antifa csoportjai nemcsak Németországban, Franciaországban és Olaszországban követtek el akciókat, hanem magyar célpontokat is támadtak. 2023 márciusában például görög aktivisták támadták meg az athéni magyar nagykövetséget, majd később Brüsszelben zavarták meg a Mathias Corvinus Collegium rendezvényét.

A budapesti embervadászat

A legsúlyosabb támadássorozatra 2023. február 9–11. között került sor Budapesten. A Hammerbande (kalapácsos banda) néven ismert Antifa-csoport öt akciót hajtott végre, amelyek során viperákkal, gázspray-vel és más eszközökkel támadtak meg járókelőket.

A célpontokat ruházatuk alapján választották ki: a támadók szerint a katonai jellegű ruházat szélsőjobboldali kötődést jelzett.

Kilenc sérült, életveszélyes állapotok

Az akciók következtében kilenc ember sérült meg, közülük hatan súlyosan. Több áldozat koponya- és csonttörést, agyrázkódást, illetve maradandó fogyatékosság veszélyével járó sérüléseket szenvedett. Szakértők szerint a tragédia elmaradása pusztán a szerencsének köszönhető.

Rendőrségi nyomozás és letartóztatások

A BRFK külön nyomozócsoportot állított fel. Néhány napon belül három elkövetőt – két német és egy olasz állampolgárt – elfogtak, náluk támadóeszközöket is találtak. Az olasz vádlott Ilaria Salis volt, aki azóta európai parlamenti képviselőként mentelmi jogot élvez.