Így számolnák fel Magyarországon a szélsőbaloldali terrorszervezetet: az antifa-csoportokat (videó)

Nyílt és titkosszolgálati eszközöket is be lehet vetni akkor, ha terrorszervezetté nyilvánítják az antifa-csoportot, így fel lehet számolni a szervezetet.
A tevékenységét be lehet tiltani, és az adott országon belül minden olyan ember ellen el lehet járni, aki ezzel a szervezettel kapcsolatot tart, szponzorálja, helyszínt ad a rendezvényeinek vagy bújtatja őket”
– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, a katonai és a polgári elhárítás volt főigazgató-helyettese. Kijelentette: az antifák ellen úgy lehetne eljárni, akár az Iszlám Állam ellen. Ugyanakkor ha terrorszervezetté nyilvánítják is az országban az antifa-csoportokat, az a jelenleg folyó büntetőeljárásokat nem befolyásolná – hívta fel a figyelmet.
Ha van köztük külföldi állampolgár, azt kitiltják az országból – tette hozzá, emlékeztetve arra:
az antifák esetében nemzetközi szervezetről van szó, ám a budapesti támadásoknál kiderült, hogy magyar támogatóik is vannak.
A szakértő kitért arra is, hogy miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy nem fogják eltűrni és terrorszervezetként kezelik őket, már az Európai Unióban sem viszonyulhatnak másképp a kérdéshez.
Furcsa lenne, mert ha Amerikában terrorszervezet lenne, Európában pedig nem, az gyakorlatilag ellehetetleníteni a titkosszolgálatok munkáját”
– fogalmazott Horváth József.
Mint az ismeretes, 2023 februárjában emberekre vadásztak Budapest utcáin a nemzetközi szélsőbaloldal képviselői: az antifa aktivistái. A Fővám téren három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda:
lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütlegelték őket.
A sértettek közül ketten is súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérülést szenvedtek. Másnap Gazdagréten
egy munkába igyekvő magyar férfira rontottak rá hátulról, ő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani.
Még aznap az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak.
A nyugat-európai szélsőbaloldali antifák tomboltak több napon keresztül Budapest utcáin, az 1945-ös, a magyar és a német csapatok Várból való kitörésére emlékezők és járókelők ellen. Az ügyben büntetőeljárások indultak, az embervadászat egyik fő szervezője, Ilaria Salis elleni magyarországi eljárást azonban – miután egy olasz szélsőbaloldali listáról bekerült az Európai Parlamentbe – mentelmi joga miatt felfüggesztették.
Orbán Viktor péntek reggeli szokásos Kossuth rádiós interjújában beszélt arról, hogy az antifa mozgalom egy terrorszervezet. „Idejöttek hozzánk is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek Brüsszelbe EP-képviselőnek, és onnan oktatják Magyarországot a jogállamiságról” – idézte fel, majd bejelentette: kezdeményezni fogja, hogy Magyarországon is nyilvánítsák terrorszervezetté az antifa-csoportokat.