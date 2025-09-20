Így számolnák fel Magyarországon a szélsőbaloldali terrorszervezetet: az antifa-csoportokat (videó)

Nyílt és titkosszolgálati eszközöket is be lehet vetni akkor, ha terrorszervezetté nyilvánítják az antifa-csoportot, így fel lehet számolni a szervezetet.

Terrorszervezetté nyilváníthatják a szélsőbaloldali antifa csoportokat hazánkban is. Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

A tevékenységét be lehet tiltani, és az adott országon belül minden olyan ember ellen el lehet járni, aki ezzel a szervezettel kapcsolatot tart, szponzorálja, helyszínt ad a rendezvényeinek vagy bújtatja őket”

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, a katonai és a polgári elhárítás volt főigazgató-helyettese. Kijelentette: az antifák ellen úgy lehetne eljárni, akár az Iszlám Állam ellen. Ugyanakkor ha terrorszervezetté nyilvánítják is az országban az antifa-csoportokat, az a jelenleg folyó büntetőeljárásokat nem befolyásolná – hívta fel a figyelmet.

Ha van köztük külföldi állampolgár, azt kitiltják az országból – tette hozzá, emlékeztetve arra:

az antifák esetében nemzetközi szervezetről van szó, ám a budapesti támadásoknál kiderült, hogy magyar támogatóik is vannak.

A szakértő kitért arra is, hogy miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy nem fogják eltűrni és terrorszervezetként kezelik őket, már az Európai Unióban sem viszonyulhatnak másképp a kérdéshez.

Furcsa lenne, mert ha Amerikában terrorszervezet lenne, Európában pedig nem, az gyakorlatilag ellehetetleníteni a titkosszolgálatok munkáját”

– fogalmazott Horváth József.

Embervadászat Budapest utcáin

Mint az ismeretes, 2023 februárjában emberekre vadásztak Budapest utcáin a nemzetközi szélsőbaloldal képviselői: az antifa aktivistái. A Fővám téren három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda:

lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütlegelték őket.

A sértettek közül ketten is súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérülést szenvedtek. Másnap Gazdagréten

egy munkába igyekvő magyar férfira rontottak rá hátulról, ő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani.

Még aznap az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak.