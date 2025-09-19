Apáti Bence keményen helyre tette Pottyondy Edinát

Apáti Bence a Patrióta YouTube csatorna legújabb Apáti reagál című műsorában élesen bírálta Pottyondy Edina nyilvános megnyilvánulását, amelyben a magyar influenszer „Végtelenül megrázott Charlie Kirk halála” kezdetű videós posztjában a politikai megosztottság és az indulatok veszélyére hívta fel a figyelmet. Apáti szerint Pottyondy, aki rendszeresen dehumanizáló, megbélyegző jelzőkkel illeti a jobboldalt Charlie Kirk halla kapcsán elképesztő képmutató módon moralizált a közbeszéd állapotáról.

Apáti Bence: A balliberális véleményvezérek és politikai szereplők azok, akik rendszeresen uszítanak és dehumanizálnak a jobboldali politikai szereplők ellen. Fotó: YouTube

Apáti Bence szerint elfogadhatatlanok Pottyondy Edinának a megnyilvánulásai

Apáti Bence szerint ugyanis a világban és Magyarországon is éppen hogy a balliberális véleményvezérek és politikai szereplők azok, akik rendszeresen uszítanak és dehumanizálnak a jobboldali politikai szereplők ellen, ami alapvetően a politikai gyűlöletbeszéd elterjedését eredményezte globálisan. A legutóbbi példák pedig azt mutatják, hogy a felhergelt politikai gyűlöletbeszéd pedig egy-egy mentálisan labilis személyt könnyen erőszakos tettekre sarkallhat.

Apáti Bence szerint éppen ezért elfogadhatatlanok Pottyondy Edinának azok a megszólalásai is, amelyek a jobboldali politikusokat és szavazókat rendszeresen olyan jelzőkkel illetik, mint a „hippi Hitler”, a „csicskafasiszták”, vagy, az „Unió szőrös és büdös segglyuka.” A Patrióta influenszere a közelmúlt amerikai és európai politikai erőszak-eseteit felidézve arra hívja fel a figyelmet, hogy a baloldalnak azonnal fel kellene hagynia ezzel a veszélyes szokásával. Ha ugyanis a magyar baloldal például valakit rendszeresen „új Hitlerként” állít be, akkor azzal úgy legitimálja a szélsőséges reakciókat, hogy azok akár egy rendkívül veszélyes, konkrét erőszakos fizikai fellépéshez is elvezethetnek.

És akkor a Móna Márkot lökdöső Ruszin-Szendiről, valamint a mi halálunkat kívánó Telex kommentszekció darabjáról még nem is beszéltünk. … Nyírhatsz te gyönyörű szép posztokat, sírhatsz te a polarizált társadalom miatt, és kenheted a szart a jobboldalra, attól még mindenki tudni fogja, hogy te és a társaid mit tettek, tesztek az online térben. Mindenki látja, hogy a merényletek, a politikai erőszak, a balos globalisták ellenfeleit érik, te sem tudtál mást felsorolni az angyalszép posztodban. Ti vagytok azok, akik úgy tekintetek a jobboldalra, mint a gonoszra, a társadalmat megvezető alja alakokra, akik tönkreteszik az emberek jövőjét. Megkérünk titeket, hagyjátok ezt abba, és álljatok le, mert ez már nem játék.”

- mondja Apáti Bence a Patrióta Apáti reagál című műsorában.