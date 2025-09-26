Csúfos beismerés: Arató Gergely elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot – videó

A HírTV szerint konkrét bizonyítékokkal a DK elnöke, Dobrev Klára sem tudott szolgálni. Gyurcsány Ferenc volt felesége azonban továbbra is azt állítja: a kormány elhallgatja az igazságot és hogy megalapozottan vádolták meg Semjén Zsoltot.

„Majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk" – Ezt viszont már Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője mondta. Eszerint mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrányban.