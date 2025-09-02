Elképesztő dolog derült ki az atomfegyverekről – itt az elemzés

A XX. Század Intézet legfrissebb tanulmánya az atomfegyverek kifejlesztésének és kezdeti használatának a történeti áttekintése után részletesen elemzi, hogy hogyan alakította át a világban a nemzetközi kapcsolatok rendszereit az atomfenyegetés.

Az atomfegyverek által regulázott nukleáris világrend egyszerre jelent békét és fenyegetést is (Forrás: Bridgeman Images/AFP)

Az atomfegyverek tabuvá válása

Az elemzés rámutat, hogy eddig 24 ország kezdett nukleáris fegyverprogramba, de csak tíz jutott el ténylegesen a fegyver birtoklásáig. A motivációk eltérőek, lehetnek biztonsági szükségletek, belpolitikai érdekek, vagy éppen a presztízs.

Charles De Gaulle néhai francia köztársasági elnök például így indokolta Franciaország atomprogramját:

Egy Franciaország, amely nem vállalja a világ iránti felelősségét, nem lehetne méltó önmagához.”

Napjainkban kilenc atomhatalom létezik, de több ország – például Irán, Szaúd-Arábia vagy Dél-Korea – esetében a „küszöbön áll” a saját atomfegyver. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy az új szereplők irányítási és parancsnoki rendszerei kezdetlegesek, így nő a balesetek és tévedések esélye.

Bár Harry Truman és Dwight Eisenhower amerikai elnökök idején még komolyan felmerült a nukleáris fegyverek taktikai alkalmazása, végül a koreai háborúban és később sem vetették be őket.

A nemzetközi közvélemény, a morális megfontolások és a fegyverek katasztrofális következményei tabuvá tették a tényleges használatot.