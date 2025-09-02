Elképesztő dolog derült ki az atomfegyverekről – itt az elemzés

A XX. Század Intézet legfrissebb tanulmánya az atomfegyverek kifejlesztésének és kezdeti használatának a történeti áttekintése után részletesen elemzi, hogy hogyan alakította át a világban a nemzetközi kapcsolatok rendszereit az atomfenyegetés.
Az elemzés rámutat, hogy eddig 24 ország kezdett nukleáris fegyverprogramba, de csak tíz jutott el ténylegesen a fegyver birtoklásáig. A motivációk eltérőek, lehetnek biztonsági szükségletek, belpolitikai érdekek, vagy éppen a presztízs.
Charles De Gaulle néhai francia köztársasági elnök például így indokolta Franciaország atomprogramját:
Egy Franciaország, amely nem vállalja a világ iránti felelősségét, nem lehetne méltó önmagához.”
Napjainkban kilenc atomhatalom létezik, de több ország – például Irán, Szaúd-Arábia vagy Dél-Korea – esetében a „küszöbön áll” a saját atomfegyver. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy az új szereplők irányítási és parancsnoki rendszerei kezdetlegesek, így nő a balesetek és tévedések esélye.
Bár Harry Truman és Dwight Eisenhower amerikai elnökök idején még komolyan felmerült a nukleáris fegyverek taktikai alkalmazása, végül a koreai háborúban és később sem vetették be őket.
A nemzetközi közvélemény, a morális megfontolások és a fegyverek katasztrofális következményei tabuvá tették a tényleges használatot.
A nukleáris fegyverek így inkább politikai és stratégiai súlyt biztosítottak, miközben az atomsorompó-szerződés és más egyezmények próbálták kordában tartani a fegyverkezést.
A közvélekedés szerint a nukleáris fegyver hatalmas diplomáciai eszköz, valójában azonban csak korlátozottan alkalmas a zsarolásra. Todd Sechser és Matthew Fuhrmann szerint az atomfegyverek leginkább olyanok, mint a játékpénz:
Bizonyos körülmények között nagyon hasznosak lehetnek, de a legtöbb helyzetben alig van értékük.”
Az Egyesült Államok például hiába fenyegette Észak-Koreát vagy Iránt, nem tudta rávenni őket engedményekre. Az atomfegyver valódi ereje inkább az elrettentésben rejlik, mintsem a közvetlen kényszerítésben.
A tanulmány kitér arra is, hogy a történettudományban vita zajlik annak megítéléséről, hogy az atomfegyverek stabilizáló tényezők-e.
Kenneth Waltz szerint „minél több az atomfegyver, annál több a béke”, mert a kölcsönös pusztítás réme visszatartja az államokat a háborútól.
Mások, például Scott Sagan, inkább a balesetek, félreértések és instabil rendszerek veszélyeire figyelmeztetnek.
John Lewis Gaddis hidegháború-kutató pedig úgy vélte, hogy a „hosszú békét” részben az atomfegyverek teremtette átlátható erőegyensúly biztosította. Ám a bipoláris világrend mára megszűnt, és a multipoláris 21. században sokkal kiszámíthatatlanabb a helyzet.
Napjainkban a globális robbanófej-készlet közel 90 százalékát az Egyesült Államok és Oroszország birtokolja, de Kína is gyorsan bővíti arzenálját. Oroszország az ukrajnai háború kapcsán többször is atomfegyverrel fenyegetőzött, Irán pedig atomprogramja miatt került a nemzetközi figyelem középpontjába.
A fegyverkorlátozási egyezmények sorra szűnnek meg, ezzel együtt a bizalom is csökken, miközben nő a kísértés, hogy új szereplők is belépjenek a nukleáris klubba.
Az atomfegyverek az elkövetkező évtizedekben is biztosan velünk maradnak, és csak remélni lehet, hogy alkalmazásuk és szerepük kapcsán nem történik lényeges változás”
– figyelmeztet a XX. Század Intézet az atomfegyver paradoxonra utalva.
Az atomfegyver-paradoxon szerint ugyanis miközben az atom a történelem legpusztítóbb eszköze, éppen ez tette lehetővé azt, hogy a hidegháború szuperhatalmai elkerüljék a közvetlen összecsapást. A 21. század azonban új kihívásokat hoz: a fegyverek terjedése, a kiforratlan biztonsági rendszerek, a nagyhatalmi rivalizálás és a globális bizalom hiánya mind növelik a kockázatokat. A tanulmány készítői végül arra a megállapításra jutnak, hogy
a nukleáris világrend napjainkban egyszerre jelent békét és fenyegetést.