Megtámadták Andrej Babist, kórházba került az egykori cseh miniszterelnök

Megtámadták Andrej Babist, kórházba került az egykori cseh miniszterelnök

Andrej Babist, Csehország korábbi miniszterelnökét és az ANO párt elnökét bottal támadták meg egy kampánygyűlésen Dobrában, Ostrava közelében. A politikust kórházba szállították kivizsgálásra, a rendőrség azonnal intézkedett és vizsgálatot indított az ügyben.
Andrej BabisCsehországrendőrség

A cseh ANO párt elnökét, Csehország korábbi miniszterelnökét, Andrej Babist egy választási gyűlésen Dobrá településen, Ostrava közelében érte támadás. Ales Juchelka (ANO) képviselő arról adott tájékoztatást, hogy a gyűlés egyik résztvevője bottal fejbe verte őt. A rendőrség azonnal intézkedett és vizsgálatot is indított, a politikust pedig kórházba szállították – írta a sita.sk beszámolója alapján a Magyar Nemzet.

Andrej Babis, korábbi cseh miniszterelnök megtámadták, kórházba került. (Fotó: Hans Lucas/AFP/Bastien Ohier)
 Andrej Babist hátulról  fejbe ütötték a Dobrában tartott gyűlésen Fotó: Hans Lucas/AFP/Bastien Ohier

– Megerősíthetem, hogy Andrej Babist megtámadták a Dobrában tartott gyűlésen, hátulról  fejbe ütötték. Az incidenst követően kórházba vitték kivizsgálásra – nyilatkozta az ANO szóvivője, Martin Vodicska a portál tájékoztatása szerint. A rendőrség még a helyszínen közbelépett, de sem a hatóságok, sem a volt miniszterelnök nem nyilatkozott az incidensről. 

 

Andrej Babis kampányolt

Andrej Babis a közelgő parlamenti választásokra kampányolt, amelyeket október 3-án és 4-én tartanak Csehországban.

A történtekre Vit Rakusan Instagram-oldalán reagált. Csehország belügyminisztere elítélte a támadást, és kiemelte, hogy az erőszak semmilyen formában sem elfogadható. Hangsúlyozta, 

az ország jövőjét nem fizikai agresszióval kell alakítani, hanem érvek és gondolatok általi konfrontálódással. 

Továbbá Karel Havlicek, az ANO első alelnöke szintén reagált az incidensre. Közösségi oldalán a Spolut, a Kalózpártot és a STAN-t – jelenlegi kormánykoalíció pártjai – hibáztatta, szerinte a gyűlöletkampányuk következménye az Andrej Babis elleni támadás. Felhívta rá a figyelmet, hogy a kampányt félelem- és gyűlöletkeltésre alapozták. 

 

