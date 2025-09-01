Orbán Viktor a megtámadott Andrej Babisnak üzent

Orbán Viktor magyar miniszterelnök X-bejegyzésben reagált arra, hogy Andrej Babist, a cseh ANO párt elnökét és korábbi kormányfőt egy választási rendezvényen megtámadták.

Andrej Babist obrában, Ostrava közelében érte a támadás, Orbán Viktor üzent neki. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A magyar kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott:

Szlovákia után az erőszak a cseh politikába is beszivárgott. Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babist. Ez az eredmény. De nem fogják megállítani. Folytatja, és meg fogja nyerni a választásokat! Jobbulást, barátom!

Mint korábban beszámoltunk róla, a politikust Dobrában, Ostrava közelében érte a támadás, amikor egy férfi hátulról fejbe ütötte egy mankóval. Andrej Babis a közelgő parlamenti választásokra kampányolt, amelyeket október 3-án és 4-én tartanak Csehországban.