Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

Pikó András

Botrány a józsefvárosi időközi választáson – nőket bántalmazhatott a kutyapártos jelölt

A józsefvárosi időközi választás előtt súlyos vádak merültek fel Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje ellen, aki állítólag nőket bántalmazott. A Fidesz–KDNP és a helyi jelölt, Kozma Lajos szerint a vádak rendkívül súlyosak, és ha igazak, komoly politikai felelősséget vetnek fel. Pikó András polgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő támogatása is kérdésessé vált a botrány kapcsán. Balázs András és a nőbántalmazás vádja a kampány középpontjába került.
Pikó AndrásBalázs AndrásbotrányJámbor András

A szeptember 21-i józsefvárosi időközi választás előtt komoly politikai botrány robbant ki Balázs András, az MKKP jelöltje körül. A Fidesz–KDNP szerint Balázs 2022-ben etikai eljárás alá került a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen nőbántalmazás miatt. A rektor sem cáfolta az ügyet, és a KIM is megerősítette a vizsgálat tényét.

Balázs
Balázs András középen, mellette Jámbor András Fotó: Facebook

Balázs András körüli botrány rázza meg a választást

Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP józsefvárosi jelöltje nyilatkozatában kiemelte, hogy ha a vádak igazak, azok Pikó András polgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő politikai felelősségét is felvetik. A helyi kampány így nemcsak politikai, hanem erkölcsi kérdéseket is felvet.

Tovább növekedhet a feszültség

A botrány középpontjában a választásra való mozgósítás áll, miközben a Fidesz–KDNP felszólította a baloldali politikusokat, hogy határolódjanak el Balázs Andrástól. A választás kimenetele így nemcsak politikai, hanem erkölcsi szempontból is kiemelt figyelmet kap a józsefvárosi szavazók körében.

Öt településen tartanak ma választást

Öt településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást: Csurgón és Kunmadarason polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak, a főváros VIII. kerületében, Gárdonyban és Pilisvörösváron pedig egyéni választókerületi képviselőket.

 

