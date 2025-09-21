Botrány a józsefvárosi időközi választáson – nőket bántalmazhatott a kutyapártos jelölt

A szeptember 21-i józsefvárosi időközi választás előtt komoly politikai botrány robbant ki Balázs András, az MKKP jelöltje körül. A Fidesz–KDNP szerint Balázs 2022-ben etikai eljárás alá került a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen nőbántalmazás miatt. A rektor sem cáfolta az ügyet, és a KIM is megerősítette a vizsgálat tényét.
Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP józsefvárosi jelöltje nyilatkozatában kiemelte, hogy ha a vádak igazak, azok Pikó András polgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő politikai felelősségét is felvetik. A helyi kampány így nemcsak politikai, hanem erkölcsi kérdéseket is felvet.
A botrány középpontjában a választásra való mozgósítás áll, miközben a Fidesz–KDNP felszólította a baloldali politikusokat, hogy határolódjanak el Balázs Andrástól. A választás kimenetele így nemcsak politikai, hanem erkölcsi szempontból is kiemelt figyelmet kap a józsefvárosi szavazók körében.
Öt településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást: Csurgón és Kunmadarason polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak, a főváros VIII. kerületében, Gárdonyban és Pilisvörösváron pedig egyéni választókerületi képviselőket.