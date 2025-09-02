2029-re új politikai korszak jön Európában – Orbán Balázs a Harcosok órájában

Orbán Balázs a Harcosok órája keddi adásában kifejtette: a globalista, baloldali nyomás ellenére a magyar jobboldal békét, szuverenitást és értékvédelmet kínál, míg Európában legkésőbb 2029-re elkerülhetetlenné válik a politikai fordulat.

Orbán Balázs a Harcosok órája című műsor vendége volt, ahol a Tisza-adótól a baloldali álhírgyártáson át Európa jövőjéig sok érdekes téma szóba került (A fotó forrása: YouTube)

A Tisza-adó az SZDSZ politikai öröksége

A beszélgetés első részében Orbán Balázs a Tisza Párt múlt héten bejelentett adóterveiről beszélt. Mint mondta, a Tisza többkulcsos adót kíván bevezetni, ami nem a magyar emberek érdekeit szolgálja, hanem a régi neoliberális, megszorításokra épülő politika szellemiségét idézi meg.

A magyar társadalom azonban világosan kinyilvánította: nem kér a bonyolult és igazságtalan adórendszerekből,

a Fidesz által kialakított egykulcsos adó egyszerűségét és kiszámíthatóságát támogatja.

Baloldali álhírgyártás: a hazugság politikája

Nagy hangsúlyt kapott a baloldali sajtó módszeres álhírgyártása is. Orbán Balázs kifejtette: a baloldali médiagépezet ma már nem a tények bemutatására, hanem a politikai ellenfelek lejáratására épül. A csúsztatások, a manipulált történetek és a szándékosan terjesztett hazugságok azt a célt szolgálják, hogy elbizonytalanítsák a közvéleményt és támadják a jobboldali kormány legitimitását.

Háborúpárti EU, békepárti Magyarország

Az orosz–ukrán háború kapcsán Orbán Balázs egyértelművé tette: az Európai Unió jelenlegi vezetése nem a békét akarja, hanem a konfliktus eszkalációjában érdekelt. Ugyanakkor kifejtette, hogy

a történelem kereke forog, és legkésőbb 2029-re egy jelentős megtisztulási folyamat során a kontinens vezetése gyökeresen átalakul.

A politikai igazgató úgy véli, a békepárti, szuverenista erők előretörése elkerülhetetlen.

Andrej Babis esete: globalista démonizálás áll a háttérben

A beszélgetésben szóba került a korábbi cseh kormányfő, Andrej Babis elleni támadás is, amely megdöbbenést váltott ki egész Európában. Orbán Balázs hangsúlyozta: nem véletlen, hogy a szuverenista politikusok célponttá váltak, hiszen a globalista erők démonizálják és minden eszközzel igyekeznek lejáratni és elhallgattatni őket.

A csehországi támadás is azt bizonyítja, hogy a baloldali és globalista politikai narratíva nemcsak szavakban, hanem tettekben is erőszakhoz vezet.

Gyalázatos reakciók a kommenthuszároktól

A műsorvezető, Németh Balázs felolvasott néhány internetes kommentet is, amelyeket magyar baloldali felhasználók írtak Andrej Babis megtámadása kapcsán.

Ezek között voltak olyanok, amelyek azt sugallták: helyeselnék, ha hasonló támadás érné Orbán Viktort.

Orbán Balázs szerint ez jól mutatja, mennyire eldurvult a közbeszéd, és milyen morális szakadékba taszította a hazai baloldalt a gyűlöletpolitika.