Orbán Balázs

2029-re új politikai korszak jön Európában – Orbán Balázs a Harcosok órájában

1 órája
Orbán Balázs volt kedden a Harcosok órája vendége, az adásban az aktuális hazai és nemzetközi politikai ügyekről esett szó. Szóba került a Tisza-adó körüli botrány, a baloldali sajtó álhírgyártása, az EU vezetésének háborúpárti politikája, valamint az Andrej Babis elleni támadás is. A miniszterelnök politikai igazgatója rávilágított arra, hogy a globalista politika mindent megtesz a szuverenista erők démonizálásáért, ám a magyar társadalom és a jobboldal továbbra is kitart a béke, a szuverenitás és a hagyományos értékek mellett.
Orbán Balázs a Harcosok órája keddi adásában kifejtette: a globalista, baloldali nyomás ellenére a magyar jobboldal békét, szuverenitást és értékvédelmet kínál, míg Európában legkésőbb 2029-re elkerülhetetlenné válik a politikai fordulat.

baloldali
Orbán Balázs a Harcosok órája című műsor vendége volt, ahol a Tisza-adótól a baloldali álhírgyártáson át Európa jövőjéig sok érdekes téma szóba került (A fotó forrása: YouTube)

A Tisza-adó az SZDSZ politikai öröksége

A beszélgetés első részében Orbán Balázs a Tisza Párt múlt héten bejelentett adóterveiről beszélt. Mint mondta, a Tisza többkulcsos adót kíván bevezetni, ami nem a magyar emberek érdekeit szolgálja, hanem a régi neoliberális, megszorításokra épülő politika szellemiségét idézi meg. 

A magyar társadalom azonban világosan kinyilvánította: nem kér a bonyolult és igazságtalan adórendszerekből, 

a Fidesz által kialakított egykulcsos adó egyszerűségét és kiszámíthatóságát támogatja.

Baloldali álhírgyártás: a hazugság politikája

Nagy hangsúlyt kapott a baloldali sajtó módszeres álhírgyártása is. Orbán Balázs kifejtette: a baloldali médiagépezet ma már nem a tények bemutatására, hanem a politikai ellenfelek lejáratására épül. A csúsztatások, a manipulált történetek és a szándékosan terjesztett hazugságok azt a célt szolgálják, hogy elbizonytalanítsák a közvéleményt és támadják a jobboldali kormány legitimitását.

Háborúpárti EU, békepárti Magyarország

Az orosz–ukrán háború kapcsán Orbán Balázs egyértelművé tette: az Európai Unió jelenlegi vezetése nem a békét akarja, hanem a konfliktus eszkalációjában érdekelt. Ugyanakkor kifejtette, hogy 

a történelem kereke forog, és legkésőbb 2029-re egy jelentős megtisztulási folyamat során a kontinens vezetése gyökeresen átalakul. 

A politikai igazgató úgy véli, a békepárti, szuverenista erők előretörése elkerülhetetlen.

Andrej Babis esete: globalista démonizálás áll a háttérben

A beszélgetésben szóba került a korábbi cseh kormányfő, Andrej Babis elleni támadás is, amely megdöbbenést váltott ki egész Európában. Orbán Balázs hangsúlyozta: nem véletlen, hogy a szuverenista politikusok célponttá váltak, hiszen a globalista erők démonizálják és minden eszközzel igyekeznek lejáratni és elhallgattatni őket. 

A csehországi támadás is azt bizonyítja, hogy a baloldali és globalista politikai narratíva nemcsak szavakban, hanem tettekben is erőszakhoz vezet.

Gyalázatos reakciók a kommenthuszároktól

A műsorvezető, Németh Balázs felolvasott néhány internetes kommentet is, amelyeket magyar baloldali felhasználók írtak Andrej Babis megtámadása kapcsán. 

Ezek között voltak olyanok, amelyek azt sugallták: helyeselnék, ha hasonló támadás érné Orbán Viktort. 

Orbán Balázs szerint ez jól mutatja, mennyire eldurvult a közbeszéd, és milyen morális szakadékba taszította a hazai baloldalt a gyűlöletpolitika.

A magyar társadalom nemet mond a genderpropagandára

A műsor zárásaként a Pride és a genderideológia kérdését vitatták meg. Orbán Balázs kiemelte: a magyar társadalom egyértelműen elutasítja a genderpropagandát, amelyet a baloldali ellenzék saját ideológiájává kíván emelni. A magyar emberek többsége a hagyományos családmodellt, a gyermekeik védelmét és a keresztény értékeket támogatja – ez pedig nem csupán politikai, hanem civilizációs választóvonal is.

 

