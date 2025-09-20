Hírlevél

Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a világháborúhoz: Zelenszkij őrült ötlete súlyos következményekkel járhat

Bán Mór

Bán Mór: Föl kell vállalni mindazt, amiben hiszünk

Kecskemét város kulturális ügyekért felelős alpolgármestere a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján kifejtette: a találkozó fantasztikus hangulata valahogyan visszaköszön írói munkájában is majd. Bán Mór DPK-alapítóként is nyilatkozott.
Bán Mór már az első DPK-alapítók között ott volt, ezzel kapcsolatban a találkozón hangsúlyozta:

„Azon értékrend, amiben hiszünk, aminek mentén dolgozunk, aminek mentén én is alkotom a regényeket most valószínűleg megkívánja azt, hogy egy kicsit erőteljesebben próbáljuk meg hallatni a hangunkat mindazon elvek mentén, amikről miniszterelnök úr is beszélt.”

Azt is hozzátette:

„A pozitív folyamatokat kiemelve és bátran elmondva mindazt, amit gondolunk a hétköznapokról, a politika zűrzavaros eseményeiről, el kell mondani, hogy mit gondolunk, föl kell vállalni mindazt, amiben hiszünk, úgyhogy igyekszem megtenni mindazt, ami tőlem telik.”

 

