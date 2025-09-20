Bán Mór: Föl kell vállalni mindazt, amiben hiszünk

Bán Mór már az első DPK-alapítók között ott volt, ezzel kapcsolatban a találkozón hangsúlyozta:
„Azon értékrend, amiben hiszünk, aminek mentén dolgozunk, aminek mentén én is alkotom a regényeket most valószínűleg megkívánja azt, hogy egy kicsit erőteljesebben próbáljuk meg hallatni a hangunkat mindazon elvek mentén, amikről miniszterelnök úr is beszélt.”
Azt is hozzátette:
„A pozitív folyamatokat kiemelve és bátran elmondva mindazt, amit gondolunk a hétköznapokról, a politika zűrzavaros eseményeiről, el kell mondani, hogy mit gondolunk, föl kell vállalni mindazt, amiben hiszünk, úgyhogy igyekszem megtenni mindazt, ami tőlem telik.”