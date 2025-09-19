Hírlevél

Kiderült, hol vásárolták meg az első Otthon startos lakást!

A K&H Bank folyósította az első Otthon Start lakáshitelt: egy kecskeméti ingatlanra 29 millió forintot kapott az igénylő, fix 3 százalékos kamattal. A bankhoz szeptember óta ezernél is több igénylés érkezett, amelyek többsége nagyvárosi és társasházi lakások megvásárlását célozza. A pénzintézet szerint a program miatt akár 50 százalékkal is nőhet a lakáshitelezés volumene.
ügyfélhitelK&H Bank

A K&H Bank szerdán közölte, hogy megtörtént az első Otthon Start hitel folyósítása: egy kecskeméti lakás megvásárlásához 29 millió forintot kapott az ügyfél, 25 éves futamidőre, fix 3 százalékos kamattal. A havi törlesztőrészlet így 162 ezer forint lesz.

Az Otthon Start Program több banki hitelfelvételi kedvezménnyel is összevonható Fotó: Shutterstock

Ezernél is több igénylés a banknál

A szeptemberi indulás óta a K&H-hoz ezernél is több igénylés érkezett. A legtöbben budapesti, vármegyeszékhelyi és nagyvárosi lakóingatlanokra kértek támogatott hitelt, jelentős arányban panel- és társasházi lakásokra.

Őszi lakáshitelboom várható

Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője szerint a program miatt az őszi hónapokban az előző évhez képest 50 százalékkal nőhet a lakáshitelek volumene. A bank arra számít, hogy a támogatott konstrukciók aránya elérheti a 70 százalékot.

 

