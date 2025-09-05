Hírlevél

Most érkezett! Putyin–Trump-találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

Zelenszkij beismerte: Magyarországot akarták büntetni az olajvezeték elleni ukrán támadásokkal

Felháborító nyilatkozatot tett Volodimir Zelenszkij az ukránbarát országok vezetőinek csütörtöki sajtótájékoztatóján Párizsban. Az ukrán elnök beismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokkal Magyarországot akarták büntetni.
Volodimir Zelenszkij az Emmanuel Macron francia elnökkel közösen tartott csütörtöki sajtótájékoztatón kijelentette: a Barátság kőolajvezeték elleni támadások Magyarország és Szlovákia elleni egyfajta „szankcióként” is értelmezhetők amiatt, mert ez a két ország továbbra is vásárol olajat Oroszországtól.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij elmondta, mi áll a kőolajvezeték elleni támadások hátterében.
Volodimir Zelenszkij végre elmondta, mi áll a kőolajvezeték elleni támadások hátterében (fotó: Angelo Carconi/MTI/EPA-ANSA)

A Mandiner cikkében megjegyzi ezzel kapcsolatban azt is, hogy hazánk és Szlovákia is NATO-tagország, vagyis 

jelen esetben egy nem NATO-ország szándékosan vett célba NATO-tagállamokat.

Érdemes felidézni, hogy Zelenszkij és más ukrán politikusok is tettek korábban felháborító kijelentéseket a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásokkal kapcsolatban. 

  • augusztus 24-én az ukrán elnök arról beszélt: Ukrajna mindig is támogatta a Magyarországgal való baráti kapcsolatokat, de a „barátság működése” a magyar kormány álláspontján múlik. 
  • szeptember 1-én Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője azt mondta

Ha sikerül újraindítani a vezeték működését, és Ukrajna újra meg akarja állítani, megint oda kell csapni”.

Mint ismeretes, az elmúlt hónapban két alkalommal érte támadás a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. A támadásokról Orbán Viktor miniszterelnök levélben tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt is, aki válaszában azt írta, „feldühítették” a történtek. 

Az Európai Unió nem reagált érdemben a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokra, a Tisza Párt pedig beemelte a programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését.

 

