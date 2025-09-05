Zelenszkij beismerte: Magyarországot akarták büntetni az olajvezeték elleni ukrán támadásokkal

Volodimir Zelenszkij az Emmanuel Macron francia elnökkel közösen tartott csütörtöki sajtótájékoztatón kijelentette: a Barátság kőolajvezeték elleni támadások Magyarország és Szlovákia elleni egyfajta „szankcióként” is értelmezhetők amiatt, mert ez a két ország továbbra is vásárol olajat Oroszországtól.

Volodimir Zelenszkij végre elmondta, mi áll a kőolajvezeték elleni támadások hátterében (fotó: Angelo Carconi/MTI/EPA-ANSA)

A Mandiner cikkében megjegyzi ezzel kapcsolatban azt is, hogy hazánk és Szlovákia is NATO-tagország, vagyis

jelen esetben egy nem NATO-ország szándékosan vett célba NATO-tagállamokat.

Érdemes felidézni, hogy Zelenszkij és más ukrán politikusok is tettek korábban felháborító kijelentéseket a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásokkal kapcsolatban.

augusztus 24-én az ukrán elnök arról beszélt: Ukrajna mindig is támogatta a Magyarországgal való baráti kapcsolatokat, de a „barátság működése” a magyar kormány álláspontján múlik.

szeptember 1-én Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője azt mondta:

Ha sikerül újraindítani a vezeték működését, és Ukrajna újra meg akarja állítani, megint oda kell csapni”.

Mint ismeretes, az elmúlt hónapban két alkalommal érte támadás a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. A támadásokról Orbán Viktor miniszterelnök levélben tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt is, aki válaszában azt írta, „feldühítették” a történtek.