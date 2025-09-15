A jogállam helyett a barbárság vert gyökeret Svédországban – Orbán Viktor helyre tette a svéd kormányfőt

„A hagyományos értékek elhagyása, a józan ész figyelmen kívül hagyása és a gyengekezű kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyszerűbb nemzetében. Bűnbandák kiskorú lányokat használnak fel gyilkolásra. A jogállam feladata, hogy biztosítsa az emberek biztonságát” – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn svéd hivatali kollégája, Ulf Kristersson kioktató posztjára reagálva.

A jogállam feladata, hogy biztosítsa az emberek biztonságát” – hangsúlyozta a magyar kormányfő, replikázva Ulf Kristersson rosszindulatú megjegyzésére, miszerint Orbán éppen „lerombolja a jogállamiságot” Magyarországon. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságokhoz, ott a jogállamiság halott” – állapítja meg Orbán Viktor. Ulf Kristersson svéd kormányfő (b) és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten, az EU magyar soros elnökségét lezáró ülésén (fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

A miniszterelnök hozzátette: Svédország a barátunk, és a svéd nép nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk értetek! Isten áldja Svédországot!” – tette hozzá a magyar miniszterelnök. The abandonment of traditional values, the neglect of common sense, and weak governance have led to barbarism taking root in the home of one of Europe’s greatest nations. Criminal gangs are using underage girls as instruments of killing.



