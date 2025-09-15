A jogállam helyett a barbárság vert gyökeret Svédországban – Orbán Viktor helyre tette a svéd kormányfőt

A jogállam feladata, hogy biztosítsa az emberek biztonságát” – hangsúlyozta a magyar kormányfő, replikázva Ulf Kristersson rosszindulatú megjegyzésére, miszerint Orbán éppen „lerombolja a jogállamiságot” Magyarországon.
Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságokhoz, ott a jogállamiság halott”
– állapítja meg Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette: Svédország a barátunk, és a svéd nép nagyszerű és nemes nemzet.
Aggódunk értetek! Isten áldja Svédországot!”
– tette hozzá a magyar miniszterelnök.