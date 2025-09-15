Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon durva dolog derült ki az ukránokról, ez tényleg felháborító

Orbán Viktor

A jogállam helyett a barbárság vert gyökeret Svédországban – Orbán Viktor helyre tette a svéd kormányfőt

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A hagyományos értékek elhagyása, a józan ész figyelmen kívül hagyása és a gyengekezű kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyszerűbb nemzetében. Bűnbandák kiskorú lányokat használnak fel gyilkolásra. A jogállam feladata, hogy biztosítsa az emberek biztonságát” – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn svéd hivatali kollégája, Ulf Kristersson kioktató posztjára reagálva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorSvédországminiszterelnökUlf Kristerssonjogállamiság

A jogállam feladata, hogy biztosítsa az emberek biztonságát” – hangsúlyozta a magyar kormányfő, replikázva Ulf Kristersson rosszindulatú megjegyzésére, miszerint Orbán éppen „lerombolja a jogállamiságot” Magyarországon.

Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságokhoz, ott a jogállamiság halott” 

– állapítja meg Orbán Viktor.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten
Ulf Kristersson svéd kormányfő (b) és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten, az EU magyar soros elnökségét lezáró ülésén (fotó: Kisbenedek Attila / AFP)
László András: Nem kérünk jogállamisági leckét attól a Svédországtól, ahol robbantások és bandaháborúk vannak

A miniszterelnök hozzátette: Svédország a barátunk, és a svéd nép nagyszerű és nemes nemzet. 

Aggódunk értetek! Isten áldja Svédországot!” 

– tette hozzá a magyar miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!