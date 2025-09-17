Bayer Zsolt kíméletlenül kimondja az igazságot – kövesse velünk élőben

Bayer Zsolttal harcolt az igazság mellett szerda reggel Németh Balázs. A Magyar Nemzet publicistája elsőként arról beszélt, hogy egy fegyverszerű tárgy látszódik Ruszin-Szendi Romulusz oldalán egy lakossági fórumon. Bayer azt mondta, amikor erre valaki ránéz, az jut eszébe, ez vagy egy pisztoly, vagy vett egy bagettet és két paradicsomot rákötött. A 444 szerint mondjuk ráncot vetett Ruszin-Szendi zakója, így próbálják kimosdatni.

Felidézték, a Telex, a Tisza fő mosdatója most is megkérdezte a pártot, ahonnan azt a választ kapták, a Tisza nem foglalkozik a propaganda vergődésével, és tegye ezt a Telex is.

Közben pedig Magyar Péter elismerte, hogy volt fegyver a volt tábornoknál.

A 444 ma reggeli összefoglalójában azt írták egy képet, melyen a volt tábornok egy , a kormánymédia Orbán Viktorral karöltve kezdett terjeszteni, hogy üres pisztolytáskával jelent meg Ruszin-Szendi.

Ruszin-Szendi nagyon megijedt

Bayer azt is szóvá tette, a volt tábornok azzal magyarázta a fegyvert, hogy őt korábban megfenyegették. Facebook bejegyzésében azt írta, nagyon megijedt a fenyegetéstől, ezért kellett a fegyver, de nem szólt a tiszásoknak. Felidézték azt is, amikor a tiszás vezető azt mondta, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez.

Bayer szerint egy aki ilyet mond, az pszichopata, és elképesztő, hogy vezérkari főnök lehetett egy ilyen ember.

Arról, hogy Ruszin-Szendi az orosz drónok támadása után kvázi fegyvereket kellene küldeni a lengyeleknek, Bayer Zsolt azt mondta, ijesztő a jelenség, de azóta kiderült, egyik drónon sem volt orosz jelzés, és lengyel rakéta maradványait találták meg. De – mint mondta – sokan szeretnék persze, hogy lángba boruljanak a házak, menjünk háborúba.



