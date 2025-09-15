Bayer Zsolt a keresztény, jobboldali, konzervatív amerikai influenszer és aktivista Charlie Kirk politikai indíttatású meggyilkolása kapcsán egy megemlékezést és egyben egy felhívást is tartalmazó írást tett közzé a Magyar Nemzetben.

Bayer Zsolt: Itt az ideje megmutatni azt is, hogy a fehér életek is számítanak. Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP

Bayer Zsolt: Mutassuk meg, hogy a normális emberek vannak többen

Brutálisan meggyilkoltak egy konzervatív, keresztény családapát, pusztán a véleménye, politikai állásfoglalása miatt. A merénylet óta a halálán örömködnek lelketlen, aljas gazemberek. A normális többség pedig csöndben gyászol. A normális többség mindig csöndben gyászol”

- írta az ismert újságíró.

A publicista éles kontrasztot vont a mostani megrendült csend és a George Floyd halálát követő amerikai zavargások között.

Amikor meghalt George Floyd, többszörösen büntetett előéletű, drogos fekete bűnöző, lángba borították Amerikát. Gyújtogatások, zavargások, rendőrgyilkosságok, fosztogatás kísérte a BLM és a hozzájuk hasonló szervezetek »gyászát«. Most csend van, gyász van, imádság van. És ez így helyes”

- tette hozzá Bayer Zsolt, majd hangsúlyozta, eljött az idő, hogy a normális emberek is megmutassák erejüket:

Mutassuk meg, hogy a normális emberek vannak többen, itt az ideje megmutatni azt is, hogy a fehér életek is számítanak! Charlie Kirk és egy elállatiasodott fekete által meggyilkolt ukrán menekült lány miatt is.”

A publicista egyúttal arra kért mindenkit, hogy csatlakozzon a gyertyagyújtáshoz: