Orbán Viktor: Napról napra százával és ezrével vagyunk többen

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján, a Papp László Budapest Sportarénában jelentette be, hogy az idei Békemenetet október 23-án rendezik meg. A hír hivatalosan ma reggel a kormányfő Facebook-oldalán is megjelent.

Orbán Viktor tegnap jelentette be a Békemenet időpontját Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

Az október 23-ai dátum különös jelentőséggel bír, hiszen az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára esik. A Békemenet szervezői a hagyományokhoz híven idén is a nemzeti összetartozás és a közös kiállás jegyében várják a résztvevőket.

Telt házas rendezvényen hangzott el a bejelentés

A sportarénát megtöltő több mint tízezer ember előtt Orbán Viktor szavait hatalmas taps és lelkesedés kísérte. A miniszterelnök kiemelte, hogy a Békemenet mindig a közös erő és az egység szimbóluma, amelyre most különösen nagy szükség van.

Facebook-posztban erősítette meg

A kormányfő hivatalos Facebook-oldalán ma reggel egy rövid bejegyzésben erősítette meg a Békemenet időpontját, így a közösségi médiában is nyilvánossá tette a bejelentést.