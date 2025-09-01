Hírlevél

Rendkívüli

Exkluzív információ: 15 év után találhatták meg az eltűnt nő holttestét egy pesterzsébeti lakásban

brüsszeli

Muszlim a belgáknak: Költözzetek máshova!

Óriási felháborodást váltott ki Belgiumban egy brüsszeli muszlim képviselő kijelentése, aki szerint azoknak a belgáknak, akik nem képesek elfogadni az iszlám jelképeit, el kellene költözniük Molenbeekből. Ellenzéki politikusok szerint elfogadhatatlan a kijelentés, mert a belga lakosokat senki sem küldheti el saját hazájukból.
Egy muszlim vallású brüsszeli képviselő azt javasolta az iszlám jelképeket elfogadni képtelen belgáknak, hogy tűnjenek el, vagy költözzenek máshova - jelentette a 7sur7 belga bulvárlap online kiadása a Ripost szemléje szerint.

Óriási felháborodást váltott ki a belgáknál a muszlim nő belga
Óriási felháborodást váltott ki a belga fővárosban a muszlim nő Fotó: Ripost

A lap tájékoztatott: A botrányos mondatok Brüsszel híres-hírhedt bevándorlónegyedének, Molenbeeknek az önkormányzati ülésén hangoztak el augusztus 27-én. A testületben éppen arról folyt a vita, hogy a muszlim nők fejét takaró fátylat érő online kommentek és kritikák rasszizmusnak minősülnek-e, amikor Saliha Raiss, a Szocialista Párt (Vooruit) egyik muszlim képviselője szót kért, és a következőket találta mondani:

„Gyakran látunk ilyen kritikus kommenteket, melyeket egyes képviselők nem moderálnak. Ez olyan rasszizmus, amit elnéznek és bagatellizálnak a közösségi médiában. Ha zavarónak találják azokat az embereket, akik fátylat viselnek, ha már látni sem akarnak minket, a régiónak van másik 19 kerülete. Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el.”

 

Óriási felháborodást váltott ki a belga fővárosban a muszlim nő

Ahogy arra számítani lehetett, Raiss szavai óriási felháborodást váltottak ki Belgiumban. Ellenzéki pártok és politikusok is erőteljesen reagáltak, hangsúlyozva, hogy a rasszizmus minden formáját elutasítják, az azonban elfogadhatatlan, hogy a belgákat bárki elküldje a szülőföldjükről.

Georges‑Louis Bouchez, a jobb-közép Reformista Mozgalom (MR) párt szövetségi elnöke a közösségi oldalán bírálta megnyilatkozását, azzal vádolva a képviselőt, hogy

 új, kényszerítő kulturális normát kíván ráerőltetni Brüsszelre és Molenbeekre.

Melissa Amirkhizy, MR egy másik képviselője elviselhetetlen arroganciának nevezte a Raiss megszólalását, mondván, hogy elhangzottak alapján hamarosan saría törvénykezés lesz Belgiumban.

A botrányos ügy egyik legfrissebb fejleménye az, hogy Raiis hétfőn mindenkit perrel fenyegetett meg, aki továbbosztja az önkormányzati ülésen elmondott szavait, mondván, az online terjedő videók manipuláltak és kontextusából kiragadottak.

 

 

