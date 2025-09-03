Széles körű felháborodást váltott ki a Tisza radikális adóemelési szándékáról szóló kiszivárgott, belső dokumentum. A botrányt fokozták azok a felvételek, amelyeken a párt alelnöke közölte, hogy a választási kampányban nem szabad megszorításokról beszélni, viszont, ha nyernek, utána „mindent lehet” illetve, hogy ha mindent elmondana, akkor megbuknának. Még a benzin ára is emelkedne.

Magyar Péter Brüsszelnek dolgozik, a benzin árának emelkedése se zavarná (Fotó: AFP)

Ezer forint fölé vinné a benzin árát a Tisza energiapolitikája

A megtévesztések sorozata itt nem ér véget: a Tisza energiapolitikája ugyanis hasonlóan félrevezető és káros, mint az adópolitikája.

A Századvég felidézte, Magyar Péter augusztus 20-án bemutatott programjának részeként csatlakozna Brüsszel Ukrajna-politikájának egyik legfontosabb törekvéséhez, és megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait. Az intézkedés nyomán Magyar Péter nagyobb önállósággal és kedvezőbb beszerzési feltételekkel kecsegtet, de valójában súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat és áremelkedést idézne elő.

Egy korábbi elemzés rámutat, hogy az orosz gáz kiesése három és félszeresére növelné a magyar családok rezsiszámláit, ami évente több mint fél millió forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak.

Az Oroszországból érkező olajszállítmányok tilalma hasonlóan súlyos következményekkel járna.

Ellátási nehézségek, egekbe szökő üzemanyagárak

A Századvég elemzése szerint földrajzi és történelmi adottságai miatt Magyarország olajimportra szorul, és az igényeit két fő útvonalon képes fedezni: az Ukrajna irányából érkező Barátság és a Horvátországon keresztül érkező Adria-kőolajvezetéken. Jelenleg a magyar és a szlovák piac ellátásának több, mint kétharmadát a Barátság vezetéken beszerzett orosz olaj biztosítja. Amennyiben ez nem állna rendelkezésre, a régió országai két szinten is súlyos nehézségekkel szembesülnének.

Az első problémát a szükséges mennyiség biztosítása jelentené. Magyarország és Szlovákia összesen 12,45 millió tonna olajat importált 2024-ben, az Adria vezeték maximális kapacitása azonban csak 11,8 millió tonna.

A Barátság kiesése tehát kemény korlátot jelentene a regionális üzemanyag-kínálatban.

A kihívás második szintjét a finomítók bekeverési arányának sérülése jelentené. A pozsonyi és százhalombattai létesítmények rögzített összetételű orosz és nyugati típusú olaj feldolgozása esetén működtethetők optimálisan. Az orosz olaj tiltásával a jelenlegi arányok tarthatatlanná válnának, ami visszavetné a finomítók hatékonyságát, és tovább szűkítené a két országban maximálisan előállítható üzemanyag mennyiségét.