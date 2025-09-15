Hírlevél

Rendkívüli

A Kreml sokkoló bejelentése: Oroszország háborúban áll a NATO-val

gyermekgyilkosság

Most már biztos, hogy drogozott a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja

11 perce
Szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja kábítószert, méghozzá kristály nevű dizájnerdrogot fogyasztott – közölte Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hétfőn a Facebook-oldalán.
gyermekgyilkosságbűnözéskábítószer-kereskedelemHorváth LászlódrogfogyasztóMiske

Horváth László a reels-videóban azt mondta: felháborodásukban sokan halálbüntetést követelnek, de az Európai Unióban ez nem lehetséges. Magyarországon azonban a szigorított gyermekvédelmi és kábítószerellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat.

Rendőrök kísérik a Kecskeméti Járásbíróság épületébe a 24 éves J. Dávidot, aki a gyanú szerint kábítószeres befolyás alatt megölte kislányát Miskén 2025. szeptember 1-jén (Fotó: Veres László/Mediaworks)

„Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost” 

– fogalmazott a kormánybiztos.

Lázár János: A miskei gyermekgyilkosság megmutatta, a drog védtelen áldozatokat követel

Horváth László szerint ez a kegyetlenség ismét bizonyítja: a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet, ahová pedig a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem. 

A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku 

– hangsúlyozta.

„A hajtóvadászat folytatódik, minden eszközt bevetünk azért, hogy kisöpörjük a drogot Magyarországról. 

Mi maradunk a zéró toleranciánál” 

– mondta Horváth László.

