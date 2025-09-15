Most már biztos, hogy drogozott a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja

Horváth László szerint ez a kegyetlenség ismét bizonyítja: a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet, ahová pedig a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem.

A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku

– hangsúlyozta.

„A hajtóvadászat folytatódik, minden eszközt bevetünk azért, hogy kisöpörjük a drogot Magyarországról.

Mi maradunk a zéró toleranciánál”

– mondta Horváth László.