Az átfogó kormányzati vizsgálat szerint a fővárosi BKV-buszok jelentős része nem felel meg a biztonságos közlekedés követelményeinek. Latorcai Csaba elmondta, hogy a vizsgálat száz buszra terjedt ki, ezek közül több azonnali javítást igényelt, másoknál konkrét hibalistát adtak meg. A fő problémák között a fékrendszer hibái, az ajtók és a gumik állapota szerepeltek.

Latorcai Csaba a BKV buszok állapotát vizsgálja

Fotó: Latorcai Csaba/Facebook

A karbantartás hiányának okai

Latorcai Csaba szerint a buszok elhasználódása részben a fenntartásra fordított költségek csökkentésével függ össze. „Karácsony Gergely a főváros költségvetésében a BKV karbantartására szánt összeget az idei évre egymilliárdra csökkentette, a korábbi tízmilliárdról” – tette hozzá az államtitkár, hangsúlyozva, hogy a főpolgármester a budapesti utasok biztonságán próbál spórolni.

Új járművek és infrastrukturális hiányosságok

A fővárosba 65 új busz érkezik, és a kormány 51 új villamos beszerzését is támogatja 54 milliárd forinttal. Latorcai szerint azonban a főváros nem tudja ezeket üzemeltetni, mert hiányoznak az átépített peronok és a megfelelő remízek.

A kormányhivatal folytatja az ellenőrzéseket, és létrehozott egy e-mail-címet, ahol az utasok is jelezhetik a problémákat. „Ha a főpolgármester nem tudja garantálni a budapesti utasok biztonságát, a kormányhivatalnak kell kikényszerítenie azt hatósági eszközökkel” – hangsúlyozta Latorcai Csaba.