Migránsokkal árasztaná el Magyarországot a Tisza Párt – botrányos terv került napvilágra

Bod Péter Ákos szerint a jelenlegi magyar álláspont kizárólag a „prestízsveszteség” elkerüléséről szól, és emiatt fizet hazánk napi 1 millió eurós bírságot az Európai Bíróság döntése nyomán. Úgy vélte, egy új kormánynak – nyilvánvalóan a Tisza-kormányra utalva – biztosan változtatnia kell ezen – írja az Ellenpont.

Bod Péter Ákos: el kell fogadni a migrációs paktumot

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Migránsok beengedése és szétosztása

A tanácsadó kijelentette: a jövőben bele kell menni a Brüsszel által erőltetett politikába, ami a migránsok beengedését és szétosztását jelentené. Az EU-s paktum alapján Magyarországnak saját területén kellene lebonyolítania az eljárásokat, és részt kellene vennie a kvótarendszerben.

A magyar kormány ugyanakkor következetesen elutasítja ezt az utat. Orbán Viktor többször kijelentette: „Ha egyszer beengeded a bevándorlókat, nincs visszaút. Ebből az utcából nem lehet kijönni.” A kabinet álláspontja szerint a migráció súlyos következményekkel járna: bűnözést, terrorizmust és szociális problémákat hozna magával.