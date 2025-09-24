Bóka János: Az IMF is elismeri, súlyos károkat okozna Magyarországnak az orosz gázembargó

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter egy közösségi médiás bejegyzésben hangsúlyozta, hogy régóta világos, Brüsszel folyamatos nyomást gyakorol hazánkra az orosz energiafüggőség megszüntetése érdekében, ugyanakkor a 2027 végére tervezett uniós embargó Magyarország számára különösen veszélyes lenne.
Most a Nemzetközi Valutaalap is kristálytisztán, számokkal alátámasztva leírja, mit is jelentene Magyarország számára az orosz energiahordozókról való teljes leválás”
- írta Bóka.
A politikus úgy véli, hogy a teljes embargó hazánk energiabiztonságát alapjaiban kockáztatná, és jelentős mértékben rontaná a gazdaság teljesítményét.
Az IMF szerint Magyarország szenvedné el a legnagyobb gazdasági veszteséget az Európai Unióban, amennyiben leállnának az orosz földgázszállítások – a kiesés meghaladná a bruttó hazai termék 4 százalékát”
- idézte Bóka János európai ügyekért felelős miniszter a Nemzetközi Valutaalap friss elemzését.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az elemzés fényében érthetővé válik a magyar álláspont. Magyarország nem engedheti meg magának, hogy energiabiztonságát ideológiai alapon veszélyeztessék, ezért a kormány továbbra is elutasítja az orosz gázra vonatkozó uniós szankciókat.