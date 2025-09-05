Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas leállások jönnek egy hazai nagybanknál, rengeteg ügyfél érintett

Surányi György

A Bokros-csomag végrehajtója, Surányi György is Magyar Péter tanácsadója lett – eltörölnék a rezsicsökkentést

50 perce
Olvasási idő: 6 perc
Magyar Péter tanácsadója lett Surányi György volt jegybankelnök, aki a Bokros-csomag végrehajtásában is aktív szerepet vállalt. A rákosmenti Tisza-fórumon Surányi egyenesen arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni, de elárulta azt is, hogy rendszeresen beszél a Tisza Párt vezetőivel, így Magyar Péterrel is.
Surányi GyörgyTisza-csomagBokros-csomagrezsicsökkentésMagyar Péter

A Tisza-csomag, vagyis a Tisza Párt adóemelési munkadokumentumának napvilágra kerülése óta nagy a felfordulás Magyar Péterék körül. Ő maga minden erejével tagad, a (remélt) választóinak bármit megígér, eközben viszont a szellemi holdudvara, tanácsadói és támogatói egymás után pakolnak ki az igazságról – köztük Surányi György is. 

Surányi György is csak azt mondja, amit Brüsszel: el kell törölni a rezsicsökkentést.
Surányi György is azt szajkózza, amit Brüsszel hallani akar: eltörölni a rezsicsökkentést! (Fotó: AFP)

Az Ellenpont.hu tényfeltáró portál megerősíti: ők pontosan arról beszélnek, ami az Európai Bizottság „javaslatában” is szerepel: sok más mellett kérik a támogatott rezsiárak eltörlését is. 

Petschnig Mária Zita, Kéri László előadásai, majd Tarr Zoltán és Dálnoki Áron etyeki leleplező videója után most egy újabb, a Tiszát támogató szakember tett olyan kijelentést, ami leleplezi Magyar Pétert: ő Surányi György kétszeres exjegybankelnök, a Bokros-csomag egyik fő végrehajtója, az MSZP-SZDSZ-kormányok tevékeny támogatója. 

Surányi egyszer már szerepet vállalt a magyarok sanyargatásában

Surányi is bekerült Magyar Péter tanácsadói közé: a Rákosmenti Tisza Szigeteknél lépett fel 2025 júliusában egy közel két és félórás előadással, amelyben a jelenlévők kérdéseire is válaszolt, és elismerte: ő is a Tisza Párt tanácsadója, rendszeresen beszél a vezetőkkel – így Magyar Péterrel is.

Az ex-ex jegybankelnök arról beszélt az előadásnak egy szakaszában, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni, de ő maga is tudja, hogy „meleg dolog”, ezért nem tanácsolja, hogy ezzel kezdjék, de egy idő után el kell törölni.

„…a rezsicsökkentésnél is ugyanez a helyzet. Hogy tehát a rezsinek is neki kell... Az egy meleg dolog, tehát azt nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést” – mondta.

Érdekesség, hogy Surányi a rezsicsökkentést mintha összekötné az orosz-ukrán háborúval, mert szavai szerint egy esetleges tűzszünet esetén látná elérkezettnek a pillanatot a rezsicsökkentés eltörlésére. A rezsicsökkentésre azonban nem a háború miatt volt szükség: az Orbán-kormány már 2013-ban bevezette, kilenc évvel a háború kezdete előtt, a magyar fogyasztók védelme érdekében. 

Az esetleges tűzszünet tehát – foglalja össze az Ellenpont – csak ürügy lenne a magyarok megsarcolására Magyar Péterék számára. 

Surányi György kerüli ugyan a túlzott nyilvánosságot, ám amellett, hogy a Tisza vezetőinek gazdasági tanácsokat ad, gyakran lép fel más „Tisza-körös” rendezvényeken.

 

