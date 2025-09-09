A Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyek 1995-ben akkori pénzügyminiszter Bokros Lajos jelentette be.
Bohár Dániel felsorolta:
A Tisza Párt új alelnöke szerint „a Bokros-csomag megmentette Magyarországot.”
A Tisza új alelnöke szerint ez a jó irány. Ezért akarnak ők is megszorításokat! – tette hozzá Bohár.
Ahogyan arról korábban írtunk, a Bokros-csomag klasszikus példája volt annak, hogyan gondolkodik a baloldal: drasztikus megszorítások, a családtámogatások megnyirbálása, az adóterhek növelése, amellyel a mostani „Magyar-csomag” hasonló vonásokat mutat:
A 2002–2010 közötti baloldali-globalista kormányok egyik fő vonása is a magas adóterhelés volt. A szocialista kabinetek progresszív, többkulcsos szja-t működtettek, ahol már az átlagjövedelem után is jóval több adót fizettek a családok, mint ma. A Gyurcsány–Bajnai-időszakban a kulcsok elérték a 36–40 százalékot, ráadásul a családi adókedvezményeket leszűkítették, így a középosztály jövedelme erősen leapadt.