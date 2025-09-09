Hírlevél

Újabb országot támadott meg Izrael, ez mindenkinek fájni fog

Bokros-csomag

A Tisza Párt új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot

Bohár Dániel Facebook-posztban reagált a Tisza Párt (vagy Magyar Péter) új üdvöskéjének szavaira, aki szűklátókörűségéről mindenesetre bizonyságot tett. Röviden a Bokros-csomag hatásairól és a Tisza kísérletéről, hogy visszahozza a dicstelen múltat.
A Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyek 1995-ben akkori pénzügyminiszter Bokros Lajos jelentette be.

Bokros-csomag, BokrosLajos, HornGyula, MagyarPéter
Bokros Lajos, Horn Gyula, Magyar Péter: összenő, ami összetartozik. A Bokros-csomag után jön a Magyar-csomag?
Fotó: X/Tűzfalcsoport

A Bokros-csomag és ami mögötte van

Bohár Dániel felsorolta:

  • A forint azonnal leértékelődött 9%-kal.
  • Befagyasztották a béreket, emiatt csökkentek a reálbérek. 
  • Visszafogták a családtámogatásokat. Ezzel egyidőben pedig felgyorsították privatizációt.
  • A megszorító csomag miatt jelentősen csökkent a magyarok életszínvonala, emiatt
  • tüntetések, sztrájkok voltak

A Tisza Párt új alelnöke szerint „a Bokros-csomag megmentette Magyarországot.”

A Tisza új alelnöke szerint ez a jó irány. Ezért akarnak ők is megszorításokat! – tette hozzá Bohár.

Ahogyan arról korábban írtunk, a Bokros-csomag klasszikus példája volt annak, hogyan gondolkodik a baloldal: drasztikus megszorítások, a családtámogatások megnyirbálása, az adóterhek növelése, amellyel a mostani „Magyar-csomag” hasonló vonásokat mutat:

  • adóemelés az SZJA-n keresztül,
  • megnövekedő rezsiterhek a piacosítás miatt,
  • bizonytalan családtámogatási jövő.

A 2002–2010 közötti baloldali-globalista kormányok egyik fő vonása is a magas adóterhelés volt. A szocialista kabinetek progresszív, többkulcsos szja-t működtettek, ahol már az átlagjövedelem után is jóval több adót fizettek a családok, mint ma. A Gyurcsány–Bajnai-időszakban a kulcsok elérték a 36–40 százalékot, ráadásul a családi adókedvezményeket leszűkítették, így a középosztály jövedelme erősen leapadt.

 

