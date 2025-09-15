Börtönbe kerülhet Ruszin-Szendi Romolusz, ha lőfegyver volt nála

Az Origo írta meg hétfőn, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg Tisza párt fórumain, miközben „szeretetországról” papol a hallgatóságnak. Hiába volt azonban Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnök, ez automatikusan nem hatalmazza fel arra, hogy adott esetben fegyver legyen nála.

Bajba is kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz, ha valóban fegyver volt nála Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Magyarországon a fegyverek birtoklását és viselését egy 2004. évi törvény szabályozza. A törvény nagyon szigorú, lőfegyver viselése csak kivételesen, engedélyhez kötve lehetséges. Például a sportlövők lőfegyvert birtokolhatnak, ha lövészklub tagjai, rendszeres versenyzők, és engedéllyel rendelkeznek. Vadászok vadászati célra tarthatnak vadászfegyvert, szintén engedéllyel, de lehet fegyver a gyűjtőknél is, bizonyos feltételek mellett.

Fontos kiemelni az önvédelmi célt, ebben az esetben csak nagyon indokolt esetben adnak ki engedélyt önvédelmi fegyver birtoklására, ha valaki fokozottan veszélyeztetett lehet: például ha az illető bíró, ügyész, vagy ide tartoznak bizonyos közszereplők.

A fegyverviselés külön kategória

A fegyverviselés emellett külön kategória a birtokláshoz képest. A fegyverviselés a fegyvernek az ember ruházatán vagy testén rejtett vagy nyílt módon való elhelyezését jelenti. Civil állampolgár önvédelmi fegyvert csak rendkívül ritka esetben viselhet. A hatóságok tagjai a szolgálatukhoz kapcsolódóan hordhatnak ugyan fegyvert, de például nyugdíjazott katonáknak, rendőröknek nem jár automatikusan fegyverviselési engedély, azt külön kell kérvényezniük, és a rendőrség bírálja el.

Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

Ennél a pontnál érdemes visszakanyarodni Magyar Péter bizalmasához, hiszen az, hogy Ruszin-Szendi vezérkari főnök volt, nem jelent semmit, nem jár neki automatikusan civil fegyvertartási vagy -viselési engedély. Feltételezhető, hogy a rendőrség indokolt esetben, fokozott veszélyeztetettség miatt adhatott számára ilyen engedélyt, amennyiben éles lőfegyver volt nála.

Mennyi börtön járhat?

Még bizonyos flóbert pisztolyok is éles lőfegyvernek számítanak.

Utóbbival bukott meg a móri bankrablás miatt ártatlanul elítélt Kaiser Ede is, akit lőfegyverrel való visszaéléssel vádoltak meg, az ügyész négy év börtönt kért rá.

Más a helyzet a gáz- és riasztófegyvereknél, azok nem minősülnek lőfegyvernek, tehát nem ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, mint az éles fegyverekre. Bárki szabadon vásárolhat gázpisztolyt, de azt jelenteni kell az illetékes rendőrkapitányságon. Viselésük pedig engedélyhez kötött. A fegyverviselési engedély a rendőrségtől kell kérni, önvédelemre használható, de csak arányos módon. Tehát, ha Ruszin-Szendi Romulusznál gázpisztoly volt, azt is csak engedéllyel viselhette.