Rendkívüli

Nagyon rossz hírt kaptak az ukránok, Washingtonból jött a csattanós saller

Magyar Péter

Börtönbe kerülhet Ruszin-Szendi Romolusz, ha lőfegyver volt nála

Sajtóinformációk szerint fegyvernek látszó tárggyal járkál az emberek között Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz. A volt vezérkari főnöke – a múltbeli pozíciójától függetlenül – ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak a fegyverviselést illetően, mint bármely civil állampolgárra. Akár éles lőfegyvert, akár gázpisztolyt viselt, arra engedélyt kellett kapnia, különben szabálysértést, vagy bűncselekményt követett el.
Magyar PéterTiszalőfegyver

Az Origo írta meg hétfőn, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg Tisza párt fórumain, miközben „szeretetországról” papol a hallgatóságnak. Hiába volt azonban Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnök, ez automatikusan nem hatalmazza fel arra, hogy adott esetben fegyver legyen nála.

Ruszin-Szendi Romulusz, Tisza, Magyar Péter Bajba is kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz, ha valóban fegyver volt nála
Bajba is kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz, ha valóban fegyver volt nála Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Magyarországon a fegyverek birtoklását és viselését egy 2004. évi törvény szabályozza. A törvény nagyon szigorú, lőfegyver viselése csak kivételesen, engedélyhez kötve lehetséges. Például a sportlövők lőfegyvert birtokolhatnak, ha lövészklub tagjai, rendszeres versenyzők, és engedéllyel rendelkeznek. Vadászok vadászati célra tarthatnak vadászfegyvert, szintén engedéllyel, de lehet fegyver a gyűjtőknél is, bizonyos feltételek mellett.

Fontos kiemelni az önvédelmi célt, ebben az esetben csak nagyon indokolt esetben adnak ki engedélyt önvédelmi fegyver birtoklására, ha valaki fokozottan veszélyeztetett lehet: például ha az illető bíró, ügyész, vagy ide tartoznak bizonyos közszereplők.

A fegyverviselés külön kategória

A fegyverviselés emellett külön kategória a birtokláshoz képest. A fegyverviselés a fegyvernek az ember ruházatán vagy testén rejtett vagy nyílt módon való elhelyezését jelenti. Civil állampolgár önvédelmi fegyvert csak rendkívül ritka esetben viselhet. A hatóságok tagjai a szolgálatukhoz kapcsolódóan hordhatnak ugyan fegyvert, de például nyugdíjazott katonáknak, rendőröknek nem jár automatikusan fegyverviselési engedély, azt külön kell kérvényezniük, és a rendőrség bírálja el. 

Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

Ennél a pontnál érdemes visszakanyarodni Magyar Péter bizalmasához, hiszen az, hogy Ruszin-Szendi vezérkari főnök volt, nem jelent semmit, nem jár neki automatikusan civil fegyvertartási vagy -viselési engedély. Feltételezhető, hogy a rendőrség indokolt esetben, fokozott veszélyeztetettség miatt adhatott számára ilyen engedélyt, amennyiben éles lőfegyver volt nála. 

Mennyi börtön járhat?

Még bizonyos flóbert pisztolyok is éles lőfegyvernek számítanak. 

Utóbbival bukott meg a móri bankrablás miatt ártatlanul elítélt Kaiser Ede is, akit lőfegyverrel való visszaéléssel vádoltak meg, az ügyész négy év börtönt kért rá.

Más a helyzet a gáz- és riasztófegyvereknél, azok nem minősülnek lőfegyvernek, tehát nem ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, mint az éles fegyverekre. Bárki szabadon vásárolhat gázpisztolyt, de azt jelenteni kell az illetékes rendőrkapitányságon. Viselésük pedig engedélyhez kötött. A fegyverviselési engedély a rendőrségtől kell kérni, önvédelemre használható, de csak arányos módon. Tehát, ha Ruszin-Szendi Romulusznál gázpisztoly volt, azt is csak engedéllyel viselhette.

Ha Ruszin-Szendinek nincs fegyverviselési engedélye, akkor az élés lőfegyver esetében kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel járhat, ha gázpisztoly volt nála, az pedig szabálysértés, és adott esetben pénzbüntetést kaphat.

 

 

