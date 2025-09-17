Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre várt a világ, Zelenszkij végre bejelentette a fontos hírt

Gyurcsány Ferenc

„Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált” – máig politikai mérföldkő Gyurcsány őszödi beszéde

49 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tizenkilenc évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra a baloldal volt miniszterelnökének balatonőszödi beszéde, amely valóságos politikai földrengést és tömegtüntetéseket váltott ki. Gyurcsány Ferenc idén májusban visszavonult a közélettől, de az őszödi beszéd örökre a hazugságáradat szimbóluma marad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyurcsány Ferencőszödi beszédBalatonőszödhazugságbeszédbaloldalMagyar Szocialista Párt

Az őszödi beszéd mintegy fél évvel korábban, 2006 májusában hangzott el, zárt ajtók mögött a balatonőszödi kormányüdülőben, ahol Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök a kormányzás valós problémáiról beszélt. A hangfelvétel tanúsága szerint Gyurcsány kendőzetlenül, szinte trágár stílusban kijelentette: „Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon!”. Azt is mondta: 

Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél, két évet. Hazudtunk reggel, éjjel, meg este.” 

A beszéd 2006. szeptember 17-i kiszivárgása politikai botrányt és tüntetések sorozatát robbantotta ki.

őszödi beszéd
Gyurcsány Ferenc 2006-os őszödi beszéde tüntetések sorozatához vezetett a baloldali kormány ellen (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit.”

– mondta Gyurcsány, majd így folytatta: „Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk?!”

Tüntetések és utcai zavargások

Az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után országszerte tüntetések kezdődtek. Másnap, szeptember 18-án tiltakozók elfoglalták a Magyar Televízió akkor még a Szabadság téren álló székházát, a következő napokban pedig a Kossuth tér vált a demonstrációk központjává. A nemzeti ünnepen, október 23-án ismét kiújultak az utcai összecsapások, ekkor Gergényi Péter akkori országos rendőrfőkapitány lovasrohamot vezényelt, melyben sokan megsérültek. 

Gergényi ellen később eljárás indult a rendőri túlkapások és a szemkilövetések miatt, melynek végén a Fővárosi Ítélőtábla 2017-ben 400 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte a volt rendőrfőnököt.

Gyurcsány Ferenc nemcsak el-, de félre is k*rta

Ez maradt „Feriből” mára

Gyurcsány Ferenc nem mondott le azonnal, csak 2009-ben adta át a kormányzást Bajnai Gordonnak. Később új pártot alapított Demokratikus Koalíció (DK) néven, ezzel biztosítva privilégiumát a baloldal vezetőjeként. Idén májusban azonban bejelentette, hogy visszavonul a politikától, ahogy azt is, hogy elválnak útjaik Dobrev Klárával, akinek mesés (átmentett) vagyonát köszönhette. Nemrég az is kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc nemcsak el-, de félre is k*rt. Korábban megírtuk, hogy Gyurcsány éveken keresztül szerelmi viszonyt folytatott a DK egyik segítőjével, és a titkos viszonyról több vezető DK-s politikus úgy vélte, túl nagy politikai kockázatot jelent a szervezet számára.

Dobrev Klára (j), a Demokratikus Koalíció (DK) EP-listavezetője 2025. május 8-án bejelentette, hogy elválik férjétől, a DK-alapító Gyurcsány Ferenctől, aki visszavonul a közéleti szerepléstől (Origo grafika)

A politikai elemzők többsége szerint 

az őszödi beszéd máig mérföldkő a magyar politika történetében. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!