„Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált” – máig politikai mérföldkő Gyurcsány őszödi beszéde

Az őszödi beszéd mintegy fél évvel korábban, 2006 májusában hangzott el, zárt ajtók mögött a balatonőszödi kormányüdülőben, ahol Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök a kormányzás valós problémáiról beszélt. A hangfelvétel tanúsága szerint Gyurcsány kendőzetlenül, szinte trágár stílusban kijelentette: „Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon!”. Azt is mondta:
Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél, két évet. Hazudtunk reggel, éjjel, meg este.”
A beszéd 2006. szeptember 17-i kiszivárgása politikai botrányt és tüntetések sorozatát robbantotta ki.
Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit.”
– mondta Gyurcsány, majd így folytatta: „Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk?!”
Az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után országszerte tüntetések kezdődtek. Másnap, szeptember 18-án tiltakozók elfoglalták a Magyar Televízió akkor még a Szabadság téren álló székházát, a következő napokban pedig a Kossuth tér vált a demonstrációk központjává. A nemzeti ünnepen, október 23-án ismét kiújultak az utcai összecsapások, ekkor Gergényi Péter akkori országos rendőrfőkapitány lovasrohamot vezényelt, melyben sokan megsérültek.
Gergényi ellen később eljárás indult a rendőri túlkapások és a szemkilövetések miatt, melynek végén a Fővárosi Ítélőtábla 2017-ben 400 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte a volt rendőrfőnököt.
Gyurcsány Ferenc nem mondott le azonnal, csak 2009-ben adta át a kormányzást Bajnai Gordonnak. Később új pártot alapított Demokratikus Koalíció (DK) néven, ezzel biztosítva privilégiumát a baloldal vezetőjeként. Idén májusban azonban bejelentette, hogy visszavonul a politikától, ahogy azt is, hogy elválnak útjaik Dobrev Klárával, akinek mesés (átmentett) vagyonát köszönhette. Nemrég az is kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc nemcsak el-, de félre is k*rt. Korábban megírtuk, hogy Gyurcsány éveken keresztül szerelmi viszonyt folytatott a DK egyik segítőjével, és a titkos viszonyról több vezető DK-s politikus úgy vélte, túl nagy politikai kockázatot jelent a szervezet számára.
A politikai elemzők többsége szerint
az őszödi beszéd máig mérföldkő a magyar politika történetében.