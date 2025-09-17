„Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált” – máig politikai mérföldkő Gyurcsány őszödi beszéde

Az őszödi beszéd mintegy fél évvel korábban, 2006 májusában hangzott el, zárt ajtók mögött a balatonőszödi kormányüdülőben, ahol Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök a kormányzás valós problémáiról beszélt. A hangfelvétel tanúsága szerint Gyurcsány kendőzetlenül, szinte trágár stílusban kijelentette: „Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon!”. Azt is mondta:

Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél, két évet. Hazudtunk reggel, éjjel, meg este.”

A beszéd 2006. szeptember 17-i kiszivárgása politikai botrányt és tüntetések sorozatát robbantotta ki.

Gyurcsány Ferenc 2006-os őszödi beszéde tüntetések sorozatához vezetett a baloldali kormány ellen (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit.”

– mondta Gyurcsány, majd így folytatta: „Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk?!”

Tüntetések és utcai zavargások

Az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után országszerte tüntetések kezdődtek. Másnap, szeptember 18-án tiltakozók elfoglalták a Magyar Televízió akkor még a Szabadság téren álló székházát, a következő napokban pedig a Kossuth tér vált a demonstrációk központjává. A nemzeti ünnepen, október 23-án ismét kiújultak az utcai összecsapások, ekkor Gergényi Péter akkori országos rendőrfőkapitány lovasrohamot vezényelt, melyben sokan megsérültek.