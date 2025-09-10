Brüsszel nem tűri az ellenszegülést: célkeresztben a békepárti vezetők

Az Európai Unió központjában pánikhangulat uralkodik: egyre több országban erősödnek meg a patrióta erők, amelyek a nemzeti érdekeket helyezik előtérbe a brüsszeli diktátumokkal szemben. Baráth Gábor Gergely történész szerint az EU vezetői képtelenek elfogadni, hogy vannak politikusok, akik a békét, a családot és a szuverenitást védik – ezért minden eszközzel támadják őket.

A brüsszeli elit retteg a patrióta politikusoktól. Fotó: AFP

Szerbia: nemzeti érdek az orosz gáz és a független politika

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta Szerbia következetesen a saját érdekeit védi: nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, továbbra is orosz földgázt vásárol, és Moszkvára támaszkodik területi integritásának védelmében. Ez szúrja Brüsszel szemét, és ennek következménye, hogy uniós képviselők nyíltan jelennek meg a szerbiai tüntetéseken, nyomást gyakorolva a belgrádi kormányra.

A békés tüntetésekből utcai zavargások lettek

Baráth szerint az elmúlt hónapokban a szerbiai tüntetések radikalizálódtak: a kezdeti békés megmozdulásokat erőszakos akciók váltották fel. Rendőrökre támadtak, kukákat gyújtottak fel, pártirodákat rongáltak meg – mindez pedig nem a spontán népakaratot, hanem a külső befolyás veszélyes térnyerését mutatja. Vučić elnök többször is felajánlotta a párbeszédet, de a szervezők inkább a káoszt választották.

Brüsszel kettős mércéje mindenki számára nyilvánvaló

Az Európai Unió Ukrajnával szemben engedékeny, Szerbiát viszont folyamatosan nyomás alatt tartja. Ez a nyílt kettős mérce azonban visszaüt: a szerb közvélemény egyre inkább kiábrándul Brüsszelből. A történész szerint az EU ezzel saját magát gyengíti, hiszen a Nyugat-Balkán helyét egyértelműen az Európai Unióban kellene biztosítani, nem pedig ellenséget faragni belőle.

A patrióták célkeresztben: támadások és merényletek

Nemcsak Szerbia, hanem több közép-európai ország is szembesül a brüsszeli nyomásgyakorlással és a belső felforgatással. Robert Ficót meglőtték, Andrej Babišt nyíltan megtámadták, Vučić ellen tüntetéseket szerveznek, Orbán Viktor kormányát pedig immár másfél évtizede folyamatosan támadja a brüsszeli elit. A közös nevező: minden patrióta, szuverenitáspárti vezető ellenségnek számít Brüsszel szemében.