Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Magyar Péter

Brüsszel megint összezárt, megvédték Magyar Pétert – Orbán Viktor is reagált

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága keddi zárt ülésén fenntartotta Magyar Péter mentelmi jogát, noha a Tisza Párt vezére annak eltörlését ígérte a 2024-es EP-választási kampány során. Orbán Viktor szégyennek nevezte, hogy foggal-körömmel védik Brüsszel „fogott emberét”.
Magyar PéterBrüsszelmentelmi jogfelfüggesztésEurópai Parlament

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága keddi, zárt ajtók mögötti szavazásán úgy döntött, hogy fenntartja Magyar Péter mentelmi jogát – számolt be a Magyar Nemzet. A lap a brüsszeli Euractiv cikkére hivatkozva öt, a döntést ismerő törvényhozóra hivatkozva írt a történtekről. A Tisza Párt vezére a 2024-es EP-választási kampányban még azt ígérte, hogy nem fog élni a mentelmi jogával, sőt kormányra kerülve el is törölné azt. Ehhez képest Magyar Péter több mint egy éve a mentelmi joga mögé bújik, amikor felelősségre kellene őt vonni például a telefonlopási ügyében.

Magyar Péter európai parlamenti képviselő
Magyar Péter az Európai Parlament ülésén (Fotó: Frederick Florin/AFP)

Nem véletlen Péter, Dobrev és Ilaria Salis mentelmi jogának összevonása

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban foglalta össze a brüsszeli döntés hátterét. Rámutatott: 

Brüsszel halogatta az ügyet, amíg egyszerre szavazhattak Magyar, Dobrev Klára és az olasz baloldali aktivista, Ilaria Salis mentelmi jogáról, így politikai alku születhetett a pártcsaládok között.

Dobrev felszólította saját pártcsaládját, hogy ne támogassák Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, cserébe az Európai Néppárt sem nyomta volna a kiadását.

Magyar Péter úgy trükközne a nyugdíjakkal, akár egy unokázós csaló

Deák Dániel szerint ezzel Magyar Pétert Brüsszel sakkban tartja: cserébe minden központi tervet támogat, legyen szó adóemelésekről, a migrációs paktumról vagy a háborús politikáról. A szavazás napjára időzített nyugdíjasokat célzó ígéretei pedig elterelő hadműveletnek tekinthetők.

Magyar Péter ismét hazudott

A kampányban még azt ígérte, hogy nem él majd a mentelmi jogával, sőt hatalomra kerülve el is törölné. Ehhez képest már több mint egy éve a mentelmi joga mögé bújik, amikor felelősségre kellene vonni például a telefonlopási ügyében.

Brüsszeli időhúzás a szavazásig

Magyar ügyét addig halogatták, amíg egyszerre szavazhattak róla, valamint Dobrev Klára és az olasz antifa, Ilaria Salis mentelmi jogáról is. Így a balliberális pártcsaládok alkukat köthettek a kölcsönös előnyök érdekében.

Dobrev és Magyar összefogása

Dobrev Klára felszólította pártcsaládját, hogy ne támogassák Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Cserébe az Európai Néppárt sem fogja támogatni az ő kiadását.

Brüsszel fogott embere

Magyar Pétert a mentelmi jogával tartják sakkban Brüsszelben. Cserébe minden brüsszeli tervet támogat: adóemeléseket, migrációs paktumot, háborús politikát. Egyre nyilvánvalóbb, hogy függő viszonyban van a brüsszeli elittől.

Elterelő hadművelet

Éppen a szavazás napjára időzítette a nyugdíjasoknak szóló ígérethalmazát. Így próbálja leplezni, hogy a mentelmi joga mögé menekül, miközben korábban annak eltörlésével kampányolt. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke maga is elismerte: valódi programjukat nem hozzák nyilvánosságra, mert azonnal megbuknának vele” – írta a XXI. Század Intézet elemzője. 

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált az EP döntésére. „Szégyen, gyalázat. Ilyen a rendszerváltás óta nem volt. 

Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere” 

– írta a miniszterelnök a Facebookon. Hozzátette: „Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz.”

Orbán Viktor: Brüsszel embere itthon helytartó szeretne lenni – de nem hagyjuk!

 

