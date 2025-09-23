Brüsszel megint összezárt, megvédték Magyar Pétert – Orbán Viktor is reagált

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága keddi, zárt ajtók mögötti szavazásán úgy döntött, hogy fenntartja Magyar Péter mentelmi jogát – számolt be a Magyar Nemzet. A lap a brüsszeli Euractiv cikkére hivatkozva öt, a döntést ismerő törvényhozóra hivatkozva írt a történtekről. A Tisza Párt vezére a 2024-es EP-választási kampányban még azt ígérte, hogy nem fog élni a mentelmi jogával, sőt kormányra kerülve el is törölné azt. Ehhez képest Magyar Péter több mint egy éve a mentelmi joga mögé bújik, amikor felelősségre kellene őt vonni például a telefonlopási ügyében.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban foglalta össze a brüsszeli döntés hátterét. Rámutatott:
Brüsszel halogatta az ügyet, amíg egyszerre szavazhattak Magyar, Dobrev Klára és az olasz baloldali aktivista, Ilaria Salis mentelmi jogáról, így politikai alku születhetett a pártcsaládok között.
Dobrev felszólította saját pártcsaládját, hogy ne támogassák Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, cserébe az Európai Néppárt sem nyomta volna a kiadását.
Deák Dániel szerint ezzel Magyar Pétert Brüsszel sakkban tartja: cserébe minden központi tervet támogat, legyen szó adóemelésekről, a migrációs paktumról vagy a háborús politikáról. A szavazás napjára időzített nyugdíjasokat célzó ígéretei pedig elterelő hadműveletnek tekinthetők.
Éppen a szavazás napjára időzítette a nyugdíjasoknak szóló ígérethalmazát. Így próbálja leplezni, hogy a mentelmi joga mögé menekül, miközben korábban annak eltörlésével kampányolt. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke maga is elismerte: valódi programjukat nem hozzák nyilvánosságra, mert azonnal megbuknának vele” – írta a XXI. Század Intézet elemzője.
Orbán Viktor miniszterelnök is reagált az EP döntésére. „Szégyen, gyalázat. Ilyen a rendszerváltás óta nem volt.
Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere”
– írta a miniszterelnök a Facebookon. Hozzátette: „Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz.”