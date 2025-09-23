Brüsszel megint összezárt, megvédték Magyar Pétert – Orbán Viktor is reagált

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága keddi, zárt ajtók mögötti szavazásán úgy döntött, hogy fenntartja Magyar Péter mentelmi jogát – számolt be a Magyar Nemzet. A lap a brüsszeli Euractiv cikkére hivatkozva öt, a döntést ismerő törvényhozóra hivatkozva írt a történtekről. A Tisza Párt vezére a 2024-es EP-választási kampányban még azt ígérte, hogy nem fog élni a mentelmi jogával, sőt kormányra kerülve el is törölné azt. Ehhez képest Magyar Péter több mint egy éve a mentelmi joga mögé bújik, amikor felelősségre kellene őt vonni például a telefonlopási ügyében.

Magyar Péter az Európai Parlament ülésén (Fotó: Frederick Florin/AFP)

Nem véletlen Péter, Dobrev és Ilaria Salis mentelmi jogának összevonása

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban foglalta össze a brüsszeli döntés hátterét. Rámutatott:

Brüsszel halogatta az ügyet, amíg egyszerre szavazhattak Magyar, Dobrev Klára és az olasz baloldali aktivista, Ilaria Salis mentelmi jogáról, így politikai alku születhetett a pártcsaládok között.

Dobrev felszólította saját pártcsaládját, hogy ne támogassák Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, cserébe az Európai Néppárt sem nyomta volna a kiadását.