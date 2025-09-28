Tisza-kampány = Brüsszel akarata? – nincs több titok

Az ellenzéki témák mögött rendszeresen ott bujkál az „álruhás Brüsszel”: az uniós intézmények rendre bírálják a magyar rezsicsökkentést, a nyugdíjprogramokat vagy az árrésstopp intézkedéseit. A Tisza Párt — és főleg Magyar Péter — nem véletlenül követi ezt a mintát: sok kérdésben saját álláspont híján Brüsszel irányvonalát veszi át – erről szól az Ellenpont írása.

Magyar Péter Brüsszel embere, vagy egy független magyar politikus?

Rezsicsökkentés: az első áldozat

A rezsicsökkentés, amely a kormány egyik legnépszerűbb eszköze, már régóta Brüsszel célkeresztjében van.

Az uniós ajánlások között szerepel, hogy fokozatosan „ki kell vezetni” — mert „torzítja az energiapiacot, indokolatlan fosszilis támogatásokat tart fenn”.

Magyar Péterék azonban már most olyan kijelentésekkel rukkolnak elő, miszerint „a rezsicsökkentés humbug” és „ma többet fizetünk, mint az európai átlag” – állításaikat azonban nem támasztják meg tényleges adatokkal.

Adóemelés uniós megrendelésre?

Az Európai Bizottság egyértelműen jelzi: Magyarország adórendszere túl „lapos”, az egykulcsos rendszer szerintük terheli az alacsonyabb jövedelműeket. A Tisza Párt programja éppen ugyanazokat az elemeket tartalmazza: háromkulcsos progresszív adó, a társasági adó emelése, tőkejövedelmek keményebb adóztatása.

Cégek: pagamento!

Ha céged van, készülj: a Tisza elképzelései szerint nem maradnál méltányos adóterhelés nélkül. 9%-ról 25%-ra emelnék a társasági adót, eltörölnék kedvezményeket, és még a tőkejövedelmeket is magasabban adóztatnák.

13. havi nyugdíj: hogy legyen helye Brüsszelnek?

A 13. havi nyugdíj visszaépítése bár népszerű intézkedés volt, az uniós tanulmányok szerint fenntarthatatlan. A Tisza szakértője máris javasolja a „igazságosabb rendszer” bevezetését — mintha csak alátámasztaná Brüsszel kritikáit.

Migrációs paktum és kvóta: amit sokan nem hisznek el

Magyar Péterék nem csak némán támogatták, de többször igen szavazattal is visszaéltek olyan uniós javaslatokat, amelyek betelepítési kvótákat tartalmaznak. A kormány viszont határozottan elutasítja ezeket.

Brüsszel és a Tisza párt nyelvezete sokszor megegyezik; Brüsszel kívülről kritizál, a Tisza belülről uszít.

Árrésstop: hogy miért akarják elkaszálni?

Az árrésstop célja az infláció féken tartása volt — idén 1,6 százalékponttal csökkentette az inflációs nyomást. Az EU viszont több eljárást is indított: a versenyjogi szabályok szerint túlságosan korlátozhatja a vállalkozások mozgásterét. Magyar Péter márciusban az árrésstoppot „látszatintézkedésnek” minősítette.