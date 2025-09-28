Hírlevél

Rendkívüli

Brékó! Brékó! Bemutatjuk a Tisza 106 jelöltjét!

Magyarország

Tisza-kampány = Brüsszel akarata? – nincs több titok

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Magyar Péter már nyíltan Brüsszel kottájából támadja a magyar kormány legfontosabb intézkedéseit? Nem véletlen, hogy a Tisza Pártnak sok kérdésben nincs saját is álláspontja: azt csinálják, amit Ursula von der Leyen, vagy Manfred Weber mond. A rezsicsökkentéstől az adóemelésekig, a 13. havi nyugdíjtól a migrációs paktumig — mindenben Brüsszel diktál, Magyar Péter meg bólogat? Az összhang feltűnő, de az is, hogy ki és miért profitál ebből idehaza.
MagyarországBrüsszelMagyar Péter

Az ellenzéki témák mögött rendszeresen ott bujkál az „álruhás Brüsszel”: az uniós intézmények rendre bírálják a magyar rezsicsökkentést, a nyugdíjprogramokat vagy az árrésstopp intézkedéseit. A Tisza Párt — és főleg Magyar Péter — nem véletlenül követi ezt a mintát: sok kérdésben saját álláspont híján Brüsszel irányvonalát veszi át – erről szól az Ellenpont írása.

Brüsszel
Magyar Péter Brüsszel embere, vagy egy független magyar politikus?

Rezsicsökkentés: az első áldozat

A rezsicsökkentés, amely a kormány egyik legnépszerűbb eszköze, már régóta Brüsszel célkeresztjében van. 

Az uniós ajánlások között szerepel, hogy fokozatosan „ki kell vezetni” — mert „torzítja az energiapiacot, indokolatlan fosszilis támogatásokat tart fenn”.

Magyar Péterék azonban már most olyan kijelentésekkel rukkolnak elő, miszerint „a rezsicsökkentés humbug” és „ma többet fizetünk, mint az európai átlag” – állításaikat azonban nem támasztják meg tényleges adatokkal. 

Adóemelés uniós megrendelésre?

Az Európai Bizottság egyértelműen jelzi: Magyarország adórendszere túl „lapos”, az egykulcsos rendszer szerintük terheli az alacsonyabb jövedelműeket. A Tisza Párt programja éppen ugyanazokat az elemeket tartalmazza: háromkulcsos progresszív adó, a társasági adó emelése, tőkejövedelmek keményebb adóztatása. 

Cégek: pagamento!

Ha céged van, készülj: a Tisza elképzelései szerint nem maradnál méltányos adóterhelés nélkül. 9%-ról 25%-ra emelnék a társasági adót, eltörölnék kedvezményeket, és még a tőkejövedelmeket is magasabban adóztatnák.

13. havi nyugdíj: hogy legyen helye Brüsszelnek?

A 13. havi nyugdíj visszaépítése bár népszerű intézkedés volt, az uniós tanulmányok szerint fenntarthatatlan. A Tisza szakértője máris javasolja a „igazságosabb rendszer” bevezetését — mintha csak alátámasztaná Brüsszel kritikáit. 

Migrációs paktum és kvóta: amit sokan nem hisznek el

Magyar Péterék nem csak némán támogatták, de többször igen szavazattal is visszaéltek olyan uniós javaslatokat, amelyek betelepítési kvótákat tartalmaznak.  A kormány viszont határozottan elutasítja ezeket.

Brüsszel és a Tisza párt nyelvezete sokszor megegyezik; Brüsszel kívülről kritizál, a Tisza belülről uszít.

Árrésstop: hogy miért akarják elkaszálni?

Az árrésstop célja az infláció féken tartása volt — idén 1,6 százalékponttal csökkentette az inflációs nyomást.  Az EU viszont több eljárást is indított: a versenyjogi szabályok szerint túlságosan korlátozhatja a vállalkozások mozgásterét. Magyar Péter márciusban az árrésstoppot „látszatintézkedésnek” minősítette.

Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb Brüsszelnek

Brüsszel példátlan eszközökkel tart vissza milliárdokat Magyarországtól jogállamisági eljárások révén.  A Tisza Párt viszont ezt örömmel fogadja: Kollár Kinga EP-képviselő szó szerint azt mondta, a pénzek visszatartása „hatékony eszköz”. 

Egy ember, akit Brüsszel fog?

A rezsicsökkentéstől az adópolitikai terveken át a migrációig — minden közös vonás Brüsszel és a Tisza Párt között felsejlik. A gyanú nem véletlen: Magyar Péter mentelmi jogáért cserébe lehet, hogy sok mindent elvállalt?

 

