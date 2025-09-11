Orbán Viktor: Brüsszelben jönnek a változások, Von der Leyennek mennie kell!

„Nagy kihívások, vérre menő viták. Jönnek a változások, ha akarjuk, ha nem. Az a kérdés, milyen válaszokat adunk. Brüsszeli választ, vagy magyar választ? Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk” – sorolta a miniszterelnök.
Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország.
A képlet egyre világosabb”
– jegyezte meg Orbán Viktor.