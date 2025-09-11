Orbán Viktor: Brüsszelben jönnek a változások, Von der Leyennek mennie kell!

Micsoda napok! Orosz drónokat lőttek le Lengyelország légterében. A Bizottság elnökasszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet. Az Ukrajna szó 35-ször hangzott el. Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk, benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: von der Leyennek mennie kell! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtökön.

„Nagy kihívások, vérre menő viták. Jönnek a változások, ha akarjuk, ha nem. Az a kérdés, milyen válaszokat adunk. Brüsszeli választ, vagy magyar választ? Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk” – sorolta a miniszterelnök. Orbán Viktor nyilatkozik a sajtónak az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. június 26-án (Fotó: MTI/MKF/Fischer Zoltán) Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország.

A képlet egyre világosabb” – jegyezte meg Orbán Viktor.

